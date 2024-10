DDA onthult toekomstplannen voor Dakota

DDA Classic Airlines maakte zaterdag bekend wat de toekomstplannen zijn voor hun DC-3 Dakota PH-PBA. Afgelopen woensdag maakte het toestel de allerlaatste rondvlucht vanaf Schiphol. Tijdens de allerlaatste bijeenkomst voor donateurs en vrijwilligers lichtte voorzitter Feije Jaski toe wat er gaat gebeuren met de “Prinses Amalia”, het 80 jaar oude vliegtuig van de stichting.

Afgelopen week kwam het DDA bestuur overeen dat het toestel wordt ondergebracht bij het Aviodrome in Lelystad. Wanneer de Dakota de ferryvlucht naar het nieuwe onderkomen maakt, is nog niet bekend. Het merendeel van de vrijwilligers en vliegers verhuist ook mee naar Lelystad. De kennis en ervaring van het technisch en vliegend personeel gaat daarmee niet verloren.

Het is de bedoeling dat het iconische toestel incidenteel vluchten zal maken vanaf het Aviodrome met sponsoren en donateurs. Rondvluchten met betalende passagiers, zoals de DDA jarenlang uitvoerde, is niet meer mogelijk. DDA Classic Airlines beschikte over een AOC (Aircraft Operate Certificate), waarmee het toegestaan was om op commerciële basis passagiersvluchten uit te voeren. Met het staken van de vluchten door DDA, verliest Nederland dan ook een luchtvaartmaatschappij.

Met luid applaus ontvingen de aanwezigen het nieuws over het lot van de PH-PBA. Voorzitter Jaski en het DDA-bestuur waren duidelijk opgelucht over deze positieve reactie. Het bestuur vond het “Aviodrome-scenario” zonder twijfel de beste optie. Andere mogelijkheden, zoals verkoop naar het buitenland, had zeker niet de voorkeur van het bestuur. Op deze manier blijft de PH-PBA in elk geval voor Nederland behouden.