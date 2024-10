Grondmedewerker gewond na landing 757

Een grondmedewerker op de luchthaven van Mallorca werd in augustus dit jaar door de stuwkracht van een motor van een Boeing 757 van Condor weggeslingerd.

Het toestel met de speciale Condor-livery, registratie D-ABOL, arriveerde 24 augustus rond de klok van 15:45 uur, een klein halfuur later dan gepland, vanuit Düsseldorf op de luchthaven van Palma de Mallorca, een vliegveld op de Spaanse Balearen. Na de landing op baan 24L taxiede de 757 naar het platform. Het toestel parkeerde bij de C-gates. ‘Terwijl het vliegtuig op het platform geparkeerd stond, werd de vluchtcoördinator van het grondafhandelingsbedrijf, die taken rond het vliegtuig uitvoerde, blootgesteld aan de straal uitlaatgassen van motor nr. 2, viel op de grond en raakte ernstig gewond’, schrijft de Spaanse La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil CIAIAC) in een rapport, dat ingezien is door AV Herald. Welke verwondingen de medewerker opliep en hoe het nu met hem of haar is, is niet duidelijk.

Veiligheidsmaatregelen op platform

Hoe het incident heeft kunnen gebeuren, is evenmin duidelijk. Uit veiligheidsoverwegingen dienen grondmedewerkers genoeg afstand van een vliegtuig te houden. Met lint wordt bijvoorbeeld het gedeelte rondom de draaiende motoren afgezet zodat zowel platformwerknemers als in- en uitstappende passagiers veilig over het tarmac kunnen lopen. De terugvlucht stond die bewuste dag 18:50 uur op de planning. De 757 vertrok uiteindelijk een halfuur later en landde met iets minder dan een uur vertraging op de luchthaven van Düsseldorf. Het valt niet te achterhalen of de vertraging verband hield met dit incident.