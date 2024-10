Opmerkelijke uitwijk A350 op weg naar Schiphol

Een Airbus A350 van Delta Air Lines vloog bijna het Nederlandse luchtruim binnen, toen de flight crew de koers verlegde richting Dublin.

Het toestel, registratie N512DN, vertrok vrijdagavond 17:10 uur lokale tijd vanuit Detroit voor vlucht DL132 naar Schiphol. Vlak na vertrek vloog de machine het Canadese luchtruim in om zich op te maken voor de Atlantische oversteek richting Europa. De A350 zou dat continent enkele uren later bereiken. Echter, boven het midden van het Verenigd Koninkrijk keerde de machine als gevolg van een vooralsnog onbekende reden richting Ierland om. This mornings @Delta flight #DL132 / #DAL132 from Detroit to Amsterdam diverted earlier to Dublin

Vijf kilometer

In plaats van naar Schiphol te vliegen, wat nog ongeveer 380 kilometer zou zijn, besloten de A350-piloten om (en terug) te keren in de richting van de luchthaven van Dublin, de hoofdstad van Ierland. Het is enigszins opmerkelijk te noemen dat ten oosten van Sheffield gekozen werd terug te vliegen naar Dublin, waar doorvliegen naar Amsterdam praktisch even lang zou hebben geduurd. De absolute afstand in Google Maps wees uit dat het vanaf het punt dat het vliegtuig omkeerde naar Dublin, slechts vijf kilometer korter zou zijn geweest om door te vliegen naar de Nederlandse hoofdstad. Via de Isle of Man, het eiland tussen het Verenigd Koninkrijk en (Noord-)Ierland in, lijnde de machine uiteindelijk in westelijke richting op voor een landing op de luchthaven van de Ierse hoofdstad.

In plaats van door te vliegen naar Schiphol, werd de koers verlegd naar Dublin © Flightradar24.com

Vlucht naar Schiphol

Daar stond de A350 een korte tijd aan de grond. Om 8:35 uur lokale tijd vertrok het vliegtuig alsnog richting Schiphol. De vliegtijd bedroeg een uur en het toestel kwam binnen op de Polderbaan (18R/36L). Aanvankelijk zou de A350 om 8:30 uur de terugvlucht DL133 naar Detroit uitvoeren, maar door de ongeplande landing in Ierland werd die vlucht met meer dan vier uur vertraagd.

Delta Air Lines is benaderd voor een reactie, maar heeft vooralsnog niet gereageerd.