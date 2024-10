737 geplaagd door ‘onbekend verkeer’

Twee Boeing 737-800’s van American Airlines waren vorige week woensdag en vrijdag betrokken bij een incident.

Het eerste incident vond afgelopen woensdag plaats. Het betrokken vliegtuig, registratie N800NN, vertrok 8:45 uur voor de binnenlandse vlucht AA2587 vanuit Chicago O’Hare International Airport in de richting van Austin. Na ongeveer twee uur startte de 737 met de visuele nadering van baan 36L. Echter, op dat moment meldde de luchtverkeersleiding aan de piloten ‘onbekend verkeer’. Dat verkeer werd door de vliegers bevestigd. Het bleek te gaan om een Cessna 182 die zich onbedoeld op de route van de 737 bevond, laat de Federal Aviation Administration (FAA) aan AV Herald weten. Het Traffic alert and collision avoidance system (TCAS) ging in het American Airlines-vliegtuig af en de luchtverkeersleiding adviseerde het af te wijken van de route en te klimmen naar een hoogte van 3.000 voet (circa 1.000 meter). Na een extra ronde kon het alsnog een veilige landing op baan 36L maken. On Wednesday, an American Airlines 737 was on final approach to Austin when a Cessna 182 unexpectedly flew directly toward them. TCAS alerted the 737 and the two planes flew past each other separated by 400 feet. Data and playback with ATC radio: https://t.co/5XgtF2jkce pic.twitter.com/0An2vRzGPs— Flightradar24 (@flightradar24) October 19, 2024

Open deur

Twee dagen later moest een andere 737 van dezelfde luchtvaartmaatschappij, registratie N804NN, terugkeren naar Chicago O’Hare International Airport toen de piloten een indicatie van een open vrachtdeur ontvingen. Het vliegtuig was 8:40 uur vertrokken Raleigh-Durham, een stad in het oosten van de Verenigde Staten. Het toestel bereikte een hoogte van 7.500 voet toen besloten werd de klim wegens de indicatie af te breken. Op 3.500 vloog de 737 in een holding pattern. Na een uur landde de machine veilig op het vertrekpunt. ‘De FAA zal een onderzoek instellen’, zegt een woordvoerder van American Airlines bij AV Herald.