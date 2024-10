787 doet drie kwartier langer over taxiën

Een Boeing 787-9 van American Airlines raakte afgelopen week door bagagekarren beschadigd op Chicago O’Hare International Airport (Verenigde Staten).

Het toestel, registratie N834AA, steeg 13:15 uur lokale tijd op vanuit Londen Heathrow. Na een vlucht van zeven uur en iets meer dan dertig minuten arriveerde de machine op het eindpunt. Na de landing taxiede de machine naar het platform. Halverwege die tocht moest de 787 tijdelijk stilstaan, omdat een voertuig met bagagekarren passeerde. Omdat een vliegtuig dat zich voor de Dreamliner bevond haar motoren liet brullen om verder te taxiën, bliezen die door de stuwkracht de karren van het voertuig af. 1/? CCTV footage of yesterday American Airlines #AA47 cargo container ingestion has surfaced, & it doesn't look good for the tug driver towing the cargo containers. Just as I suspected, they went onto the service road between 2 aircraft. #OHare #avgeek #ChicagoScanner #ORD pic.twitter.com/j7H8uqQBpx— Windy City Wheelman (@WindyCityDriver) October 19, 2024

Karren rijden tegen motor aan

Daardoor veranderden een deel van richting en stormden sommige karren op de motor van de 787 af. Omdat het voertuig op dat moment geen bagage vervoerde, waren de karren een stuk gevoeliger voor de jet blast. ‘De bemanning van American Airlines Flight 47 meldde een motorprobleem tijdens het taxiën naar de gate op Chicago O’Hare International Airport rond 16.00 uur lokale tijd op donderdag 17 oktober’, aldus een woordvoerder van American Airlines in een verklaring aan Paddle Your Own Kannoo. American Airlines 787 ingests a cargo container into its right engine while taxiing at Chicago O’Hare International Airport.



It's reported that a ground vehicle towing the containers crossed a taxiway when the jet blast of a A350 blew one of the containers towards the 787.



The… pic.twitter.com/VoRz2OCZbK— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 18, 2024

Schade aan motor

Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat het toestel enige tijd op de taxibaan stilstond. Op afbeeldingen is te zien dat een turbofan van de rechtermotor door de botsing met de bagagekarren beschadigd raakte. Desondanks konden de passagiers de 787 veilig verlaten. ‘Veiligheid is onze topprioriteit en we bedanken onze teamleden voor hun professionaliteit en onze reizigers voor hun begrip’, zegt de woordvoerder. Uiteindelijk taxiede de Dreamliner circa drie kwartier later naar de gate. Sindsdien is het toestel niet meer operationeel geweest.