Embraer sluit concurrentie met A320 en 737 niet uit

Francisco Gomes Neto, CEO van Embraer, houdt de opties open om mogelijk de concurrentie met de Airbus A320 en Boeing 737 aan te gaan.



Concrete plannen zijn er echter nog niet, maar hij benoemt dat op een dag de Embraer-vloot uitgebreid zou kunnen worden. ‘We voeren studies uit voor een nieuw product’, zegt de topman van de Braziliaanse vliegtuigbouwer bij Bloomberg TV. Het ondernemen van de productie van een nieuw type is geen gemakkelijke opgave. Behalve dat veel handjes nodig zijn, kan het ook tientallen miljarden kosten. Rekening gehouden dient te worden dat een project vertraging zou kunnen oplopen, net zoals bijvoorbeeld bij de bouw van de 777X het geval was. Embraer’s top executive hinted the Brazilian planemaker may one day expand its lineup beyond its current offering of regional and business jets https://t.co/HyHiu3eQu7— Bloomberg (@business) October 17, 2024

Focus op korte afstanden

Vandaag de dag focust Embraer zich op vliegtuigen voor de korte afstanden. KLM Cityhopper maakt bijvoorbeeld van verschillende types gebruik. De luchtvaartmaatschappij begon met de E190, maar breidde inmiddels uit met de E175 en E195-E2. Met een reikwijdte van maximaal 5.000 kilometer kunnen deze toestellen gemakkelijk ingezet worden op de bestemmingen binnen Europa. Voorlopig wil Embraer haar specialisatie behouden. ‘We hebben een zeer jonge portfolio van producten. Onze focus ligt nu echt op het verkopen van de producten die we hebben’, zegt de CEO van de vliegtuigbouwer.

Eerdere poging

Embraer heeft eerder dit jaar een poging gedaan een nieuw vliegtuig op de markt te brengen. De vliegtuigbouwer wilde een turbopropvliegtuig introduceren, maar doordat zij niet in staat was geschikte motoren en partners voor het project te vinden, werd het afgeblazen. Dat kwam doordat de eisen van Embraer hoog lagen. Zij zette bijvoorbeeld in op dat vliegtuigen 100 procent op Sustainable Aviation Fuel (SAF) zouden kunnen vliegen en dat die omgezet zouden kunnen worden naar waterstof. De ontwikkeling in de luchtvaart is echter nog niet zo ver.