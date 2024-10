Gemiste kans: Embraer Tucano | Column

Dick Schoof

Ministerie van Algemene Zaken

Binnenhof 19

2513 AA Den Haag



Hallo Dick,



Als voormalige klasgenoten hebben we beiden goeie herinneringen aan Lyceum de Grundel in Hengelo. We hebben zelfs samen in het Leerlingenbestuur gezeten. Ik dacht in 1972. Ik zie Harry nog veel, en drink in Utrecht nog wel eens een biertje met Jos en Nicoline. Ik ben intussen een bescheiden publicist op luchtvaartgebied geworden.

In dat kader het volgende. Onlangs is beslist dat onze in Zwitserland gefabriceerde, tot op de draad versleten Pilatus PC-7 trainingstoestellen vervangen zullen worden door wéér een Pilatus-product. Jammer! Ik zou hier gerust willen spreken van een gemiste kans.

Om dit te verduidelijken even een zijsprongetje. De Zwitsers voeren al meer dan honderd jaar een strikt neutraliteitsbeleid. Dat heeft ze tachtig jaar geleden onder meer een Duitse bezetting gescheeld. Maar die neutraliteit is hen door de rest van de wereld niet altijd in dank afgenomen. Want dat beleid zorgde er bijvoorbeeld ook voor dat ze vluchtelingen aan hun grenzen structureel konden en moesten weigeren. Actueel onderwerp, nietwaar, Dick? De eerlijkheid gebiedt overigens te zeggen dat een klein deel van die vluchtelingen later toch wel het land binnenkwam in de vorm van kistjes met gouden tanden uit de diverse vernietigingskampen. Enfin, allemaal lang geleden, zand erover.

Wat heeft dit nou te maken met onze nieuwe trainingsvliegtuigen? Wel, de Pilatussen die we nu – wederom – kopen mogen op basis van diezelfde neutraliteit niet bewapend worden. Ik heb ooit begrepen dat je ze zelfs niet mag verkopen aan iemand die ze eventueel zou willen gaan voorzien van ophangpunten voor bommen, granaten en mitrailleurs.

Belangrijk? Op zich niet. Het ding is een trainer. Maar trainers zijn wel vaker ingezet als wapen. Ik noem maar even voor de kenners: de T-28, onze eigen NF-5B, en de Yak-130. Mijn eigen Yak is onlangs in Oekraïne zelfs ingezet om drones te beschieten!

Maar laat er nu een toestel bestaan dat in alle opzichten vrijwel identiek is aan die Pilatus, maar wél bewapend kan worden. De Braziliaanse Tucano. Even snel en wendbaar als de Zwitser. En ook zo’n voorzien van zo’n betrouwbare Pratt & Whitney PT-6-motor. Een prima trainer dus.

En in tegenstelling tot de vreedzame Pilatus ook nog eens een formidabel wapenplatform. Met maar liefst acht hard points. ‘Bommen en granaten!’, zou Kapitein Haddock zeggen. Dreigt er weer eens zo’n zandbakoorlog, dan kunnen we het boeventuig met onze Tucano’s snel en efficiënt te lijf! Gebruikmakend van slimme moderne munitie, of ouderwetse mitrailleurs. Gevlogen door mannen en vrouwen met een vliegershandje. Plus de onverbeterlijke ‘Human Eyeball Mark One’, zoals de Amerikanen het zo mooi zeggen. Dat alles eventueel in samenwerking met hoogvliegende F-35’s, die voor air-superiority zorgen en de verre omgeving in de gaten houden.

Bovendien: in de loop van de jaren bouwen we zodoende een machtige groep vliegers op die (intussen doorgestroomd naar allerlei andere onderdelen van de Luchtmacht) toch nog steeds kunnen lezen-en-schrijven met die Tucano, waar ze hun eerste honderd uur op gevlogen hebben. Politiek was die Tucano ook nog eens een slimme zet geweest. Omdat er snel en efficiënt mee gereageerd kan worden in lastige of omstreden situaties, waarbij het uitrukken met groot materieel nog moeilijk ligt. Want door hun grote endurance zijn ze ook nog eens razendsnel ter plekke.

‘Geachte afgevaardigde, onze Tucano’s zijn reeds onderweg.’ Hoe klinkt dat? Nog geen schot gelost, maar al wel een dijk van een indruk gemaakt in de Eerste en Tweede Kamer. Enfin, de keus was aan jou, Dick, maar ík had het wel geweten.

Tot de volgende Grundel-reünie, je klasgenoot



Goof