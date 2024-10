Reis na landing A380 nog niet voorbij

Een Airbus A380 van British Airways reed zichzelf afgelopen vrijdagmiddag klem op een taxibaan op Boston Logan International Airport.

De Superjumbo, registratie G-XLED, vertrok 15:20 uur lokale tijd met vliegnummer BA213 vanuit Londen Heathrow. Via het noorden van Ierland begon de A380 aan de Atlantische oversteek. Na bijna tien uur landde het toestel op baan 4R op het vliegveld van Boston. Daarna verliet het de landingsbaan en zou het via taxibaan M terug naar het platform moeten rijden, maar de piloten sloegen die baan echter over. Daardoor reed de A380 naar taxibaan N, waar op dat moment werkzaamheden aan de gang waren.

Verkeerde taxibaan

Daar kwamen de piloten snel genoeg achter. ‘We zijn een soort van in nood. Dit is niet een ideale taxibaan voor ons’, zei de piloten aldus de ATC van VASAviation. De luchtverkeersleiding zocht op dat moment naar een oplossing. ‘We weten nog niet hoe we jullie daar (op de taxibaan, red.) gaan wegkrijgen. Dus houd je positie aan en we houden jullie op de hoogte’, reageerde de desbetreffende luchtverkeersleider. In totaal stond de A380 ongeveer 45 minuten vast op dezelfde positie.

Drie kwartier stond de A380 na de landing vast op de verkeerde taxibaan © Flightradar24.com

Alsnog naar platform

Daarna werd een pushbacktruck op de Superjumbo afgestuurd die het vliegtuig naar achter duwde richting baan 22R en taxibaan M. Daarna taxiede de A380 over de juiste taxibaan en sloeg het bij landingsbaan 33L/15R af om via daar verder naar het platform te rijden. Doordat het toestel een ongeplande stop op de taxibaan maakte, liep de terugvlucht naar Londen Heathrow, de BA212, vertraging op. De A380 steeg uiteindelijk 20:45 uur lokale tijd, anderhalf uur later dan gepland, op.