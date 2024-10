Transavia-topman maakt zich zorgen

Transavia viert vandaag haar 59e verjaardag. CEO Marcel de Nooijer zegt uit te kijken naar de toekomst, maar maakt zich ook zorgen om het inconsistente overheidsbeleid rond de Nederlandse luchtvaartsector.

‘Sinds de oprichting in 1965 zorgen wij dat vliegreizen toegankelijk en betaalbaar zijn voor een breed Nederlands publiek.’ Die rol zal Transavia ‘met trots blijven vervullen’, aldus De Nooijer. Ondertussen investeert de maatschappij honderden miljoenen in het vernieuwen van haar Boeing 737’s door schonere en stillere Airbus A321neo’s. Afgelopen zomer nam de airline haar zesde A321neo in ontvangst, maar intern heerst veel onzekerheid over de toekomst van de luchtvaartsector in Nederland. ‘Deze ambitie is afhankelijk van een stabiel businessmodel’, stelt de topman. ‘Ons succes is nauw verbonden aan consistent en transparant overheidsbeleid. Dit is essentieel om door te kunnen gaan met investeringen in schonere en stillere vliegtuigen.’

‘Hoewel het herziene maatregelenpakket van het kabinet een stap vooruit is, baart de extreme tariefdifferentiatie ons zorgen, net als de mogelijke beperking van nachtvluchten op Schiphol. Deze maatregelen kunnen grote impact hebben op onze operatie. De capaciteit om deze vluchten te verplaatsen naar de vroege ochtend of late avond is zeer beperkt. Alternatieven, zoals het aanschaffen van extra vliegtuigen of het schrappen van vluchten, zijn geen reële opties zonder forse gevolgen.’ En dat werkt de concurrenten in de hand, meent de Transavia-topman. ‘Buitenlandse concurrenten die ’s ochtendsvroeg naar Schiphol vliegen, hebben dan een concurrentievoordeel. Voor Transavia, dat Nederland als thuishaven heeft, zouden deze maatregelen leiden tot hogere ticketprijzen en minder ruimte voor vlootvernieuwing. Het is belangrijk dat we onze positie als Nederlandse maatschappij behouden, waarbij we betaalbaar en duurzamer kunnen blijven opereren.’

‘Nederland zou de enige zijn’

Een eventuele opening van Lelystad Airport, die na jarenlange vertraging inmiddels weer op de politieke agenda staat, biedt volgens de Transavia-CEO geen uitkomst. Volgens hem is het Flevolandse vliegveld voor Transavia geen goed alternatief. ‘De infrastructuur en mogelijkheden op Lelystad bieden niet dezelfde voordelen als Schiphol, zeker niet wanneer het gaat om het opvangen van nachtvluchten. Nederland zou met een eventuele nachtsluiting het enige EU-land zijn dat niet 24 uur bereikbaar is. Dit zal voor de bereikbaarheid nadelige gevolgen hebben.’

Wat wel een goede richting zou zijn? De Nooijer pleit ervoor dat de opbrengsten van luchtvaartbelastingen en van het ETS, het Europese handelssysteem voor uitstootrechten, worden ingezet voor verduurzaming van airlines. Dat zou er volgens de Transavia-topman voor moeten zorgen dat ticketprijzen betaalbaar blijven en dat de luchtvaart duurzaam kan blijven groeien vanaf Schiphol, Rotterdam en Eindhoven. ‘De toekomst van Transavia steunt op innovatie, maar dit kan alleen met de juiste randvoorwaarden en beleidskeuzes. We blijven ons inzetten voor een gezonde, duurzamere luchtvaartsector waarin vliegreizen bereikbaar blijven voor iedereen.’