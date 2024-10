Anonieme klant Boeing maakt bestelling openbaar

In september noteerde Boeing anonieme bestellingen voor elf 777F’s in totaal. Een deel daarvan blijkt richting Emirates te gaan. De airline bevestigt een order van vijf vrachttoestellen van de huidige generatie te hebben geplaatst. De maatschappij is nog niet klaar met het aankopen van nieuwe toestellen.

In een persbericht laat de airline uit de Emiraten weten dat ze nu veertien toestellen van Boeing verwacht. Deze zullen eind 2026 allemaal aan Emirates toebehoren, mits alles volgens plan verloopt. Daarnaast bevestigt de airline het contract met Dubai Aerospace Enterprise voor vier geleasde Boeing 777F’s met meerdere jaren te verlengen. In december 2026 verwacht Emirates SkyCargo een vloot van 21 Boeing 777-vrachttoestellen te opereren. Daarmee breidt de maatschappij haar vloot aanzienlijk uit. ‘We investeren in nieuwe vrachttoestellen om de door het dak gaande vraag aan te kunnen. Tegelijkertijd willen we onze klanten overal ter wereld met meer flexibiliteit, verbindingen en mogelijkheden tegemoetkomen zodat zij meer kansen krijgen op de markt’, aldus sheik Ahmed bin Saeed Al Maktoum, CEO en oprichter van Emirates.

Tevens bevestigt de maatschappij dat ze de pijlen vooralsnog gericht heeft op het ombouwen van passagierstoestellen. De Boeing 777-300ER’s worden door het bedrijf Israel Aerospace Industries onder handen genomen. Alhoewel de maatschappij “Israel” zorgvuldig uit het persbericht verwijderde. Het project loopt inmiddels flinke vertraging op.

Emirates winkelt rustig verder

De maatschappij is nog niet klaar. Intussen is Emirates ook druk bezig met het vinden van een toekomstige vervanger van de 777F. Eind van dit jaar beslist Emirates welke vliegtuigbouwer de bestelling krijgt. Indien Emirates kiest voor Boeing, zal ze een bestelling plaatsen voor de 777-8F, de vrachtvariant van de 777X. Zo niet, dan kiest de in Dubai-gebaseerde airline zeer waarschijnlijk voor de A350F. Dat is tevens het type waarvoor KLM en Air France afgelopen april een bestelling plaatsten. De nieuwe vrachttoestellen moeten vanaf 2028 hun intrede gaan doen bij Emirates.