Charleroi schrapt alle vertrekkende vluchten

Dinsdag 22 oktober vertrekt er geen enkele vlucht vanaf de Belgische luchthaven Charleroi. Het vliegveld kan de veiligheid van reizigers door een aangekondigde staking van het veiligheidspersoneel niet garanderen.

Volgens VRT Nieuws is het schrappen van de vluchten een voorzorgsmaatregel. Het is deze week herfstvakantie in het Franstalige gedeelte van België en veel mensen kiezen er daarom voor eropuit te gaan. De 89 vertrekkende vluchten van die dag zitten dan ook zo goed als vol. Samen zijn zij goed voor 16.000 reizigers, die nu de dupe zijn. ‘De veiligheid van passagiers en personeel kan niet worden gegarandeerd vanwege het gebrek aan personeel’, aldus de luchthavendirectie. ‘De getroffen passagiers zullen door hun luchtvaartmaatschappij worden gecontacteerd.’

Arriverende vluchten zijn nog wel welkom op de Waalse luchthaven. Het advies aan reizigers is contact op te nemen met de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. Zo kunnen ze in aanmerking komen voor compensatie of wellicht vanaf een andere luchthaven naar de vakantiebestemming vertrekken. Onder andere vliegveld Zaventem bij Brussel ligt voor de hand. Charleroi hoopt de operaties vanaf woensdag weer zoals gewoonlijk te kunnen hervatten.

Stakingen

Het is niet de eerste keer dat de Brussels South Charleroi Airport te maken heeft met stakingen. Vorige maand riepen de vakbonden ook al op tot een staking. Zij willen betere werkomstandigheden en betere banden tussen de leidinggevenden en de medewerkers op de grond. Volgens een enquête, afgenomen door UNI Global Union, is 57% van het veiligheidspersoneel ontevreden over de werkomstandigheden. Één op de vijf voelt zich regelmatig ‘erg onveilig’ op de werkvloer en slechts één op de drie geeft aan met respect behandeld te worden door leidinggevenden.