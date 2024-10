Rebellen schieten vriendschappelijke Ilyushin neer

In de regio Noord-Darfoer, Soedan, is een Ilyushin-76T neergestort. Rebellen op de grond waren verantwoordelijk voor de crash. Het exacte aantal slachtoffers is onbekend, er waren hoogstwaarschijnlijk vijf mensen aan boord.

Rond 04:00 maandagochtend kwamen de eerste meldingen van het neergeschoten vliegtuig binnen. De Ilyushin-76T was van de Kirgizische luchtvaartmaatschappij New Way Cargo Airlines, en droeg de registratie EX-76011, alhoewel de machine niet meer in de Kirgizische register te vinden is. Het toestel voerde een vrachtvlucht uit namens het in Dubai gebaseerde Airline Transport Incorporation FZC. Het is onbekend hoeveel crewleden zich aan boord van het toestel bevonden, normaal gesproken bemant een crew van vijf een Ilyushin van dergelijk formaat. Van twee bemanningsleden, een Rus en een Kazach, zijn identificatiedocumenten gevonden. Tevens is een safety card van de machine gevonden, waarop het registratienummer bevestigd staat. Van het vliegtuig zelf is weinig meer over. Het toestel creëerde een grote krater en ging in vlammen op.

De Soedanese rebellengroep Rapid Support Forces (RSF) bevestigt verantwoordelijk te zijn voor de aanval. Op een video is te zien hoe een belangrijke commandant, Ali Rizkallah, juichend roept dat zijn groepering een ‘Egyptische Ilyushin met wapens’ door middel van ‘geleide projectielen’ uit de lucht had weten te halen. De RSF linkt Egypte aan het regime in Soedan waartegen zij vechten. Echter, na identificatie van de twee bemanningsleden bleek dat de Ilyushin-76T een vrachtlading voor de rebellengroepering vervoerde. Kortom, ze hadden een vriendschappelijk vliegtuig uit de lucht gehaald. At 4 AM on Monday, October 21, 2024 (yesterday), the UAE-backed militia RSF believed they shot down a Sudanese army bomber jet in the Malha area of North Darfur.



It turned out to be an Emirati Ilyushin Il-76 cargo plane carrying weapons for the RSF!!, registered to "Airline…



🔴 SUDAN :📹 A COMPLICATED INCIDENT!



AN ILYUSHIN Il-76 TRANSPORT AIRCRAFT, (OWNED BY AN UAE BASED COMPANY) WITH RUSSIAN ENGINEER & CITIZENS ON BOARD, WAS SHOT DOWN BY THE PARAMILITARY RAPID SUPPORT FORCES -RSF OVER DARFUR



using a… pic.twitter.com/WbeiBXSym7— LW World News 🌍 (@LoveWorld_Peopl) October 21, 2024

Schimmige operaties

De Kirgizische maatschappij heeft sinds het begin van het jaar enkele toestellen gebaseerd in Ras al-Khama, de Verenigde Arabische Emiraten. Sindsdien voerde de airline twee vluchten uit voor Airline Transport Incorporation FZC van Dubai richting Amdjarass, Tsjaad. Die vluchten vinden vaak plaats via een tussenstop, zoals bijvoorbeeld Nairobi, Kenia. In totaal gaat het om nog veel meer vluchten tussen de twee vliegvelden, ook andere maatschappijen zijn betrokken. De VAE beweren dat het gaat om humanitaire vluchten. Echter, onderzoekers van Conflict Observatory hebben door middel van satellietdata bewijzen gevonden dat de toestellen wapens transporteren. Drie andere toestellen, die tevens ingezet worden richting Tsjaad, hebben een verleden in het transporteren van wapens richting Libië tijdens de burgeroorlog. Zowel de eerdere als de huidige transportvluchten schonden het wapenembargo dat door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is opgelegd, aldus VN-onderzoekers.