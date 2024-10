Schiphol zwaait Boeing 757-300 uit

Maandag bracht de allerlaatste 757-300 op Schiphol een laatste bezoekje. “The Flying Pencil”, zoals het toestel wordt genoemd, gaat binnenkort met pensioen.

Rond kwart voor één in de middag landde vlucht FI500 op de Polderbaan van Schiphol. De 24 jaar oude Boeing 757-300 van Icelandair, registratie TF-ISX, vertrok ruim twee uur later met enige vertraging wederom richting Keflavík, IJsland. Het was de allerlaatste keer vanaf de Amsterdamse luchthaven voor het toestel. Komend weekend gaat het winterseizoen in bij de luchtvaartmaatschappij. Het toestel zal dan niet meer actief zijn voor de maatschappij en gaat, samen met haar zusje TF-FIX, uit dienst bij de IJslandse airline. Tevens is dit het einde voor de speciale livery waarmee het toestel pronkt. De Boeing draagt namelijk het “Honderd Jaar IJslandse Onafhankelijkheid”-jasje uit 2018. ©Facebook: Amsterdam Airport Schiphol

Ook voor Schiphol zal de Boeing 757-300 verleden tijd blijken. Icelandair was de enige maatschappij die het toestel nog inzette op routes naar de Nederlandse luchthaven. In de hele wereld zijn er nog vier luchtvaartmaatschappijen die de machine exploiteren: Condor, SkyLine Express, Delta Air Lines en United Airlines, aldus planespotters.net. Geen van hen zet de 757-300 in richting Schiphol.

Toekomst

Gegevens van FlightRadar24 tonen aan dat toekomstige vluchten van Icelandair vooral worden uitgevoerd met 737 MAX-toestellen en de grotere 767’s. De kleinere variant van de 757 laat zich ook nog heel af en toe zien, maar dat is zeldzaam. De 757-200 wordt uiteindelijk vervangen door nieuwe Airbussen A321neo, zowel de Long Range als de Xtra Long Range-variant.