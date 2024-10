Vreemde geluiden uit ruim voorkomen opstijgen A319

Een A319 van Croatia Airlines stond op het punt van opstijgen. Toch besloot de bemanning de startbaan te verlaten en terug te keren naar de gate. Ongebruikelijke geluiden uit het ruim waren de oorzaak.

Het incident vond 30 september plaats. Een van de passagiers aan boord van vlucht OU486, een herdershond van Belgische afkomst, had zichzelf weten te bevrijden uit zijn kooi in het ruim. Vervolgens besloot de herder er te gaan huishouden en het dier bracht de 27-jaar oude machine flinke schade toe. Eenmaal terug bij de gate ontdekte het grondpersoneel de hond en ze bevrijdden hem uit de beangstigende omgeving. De A319, registratie 9A-CTL, liep dermate schade op dat het twee weken lang geen vluchten kon uitvoeren. De menselijke passagiers werden uiteindelijk met een vervangende vlucht van Zagreb naar Stockholm gevlogen. Zij arriveerden daar enkele uren later dan gepland.

De maatschappij keerde zich snel tot de media. Croatia Airlines zou zich aan alle Kroatische, Europese én Internationale veiligheidsvoorschriften hebben gehouden. Tevens volgde de airline de interne procedures voor het transport van dieren op nauwkeurige wijze. Hoe het incident precies kon plaatsvinden, wordt nog onderzocht.

Prijs voor dierentransport

Voor het transporteren van dieren met vliegtuigen bestaat strenge wet- en regelgeving. Daarbij moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met het dierenwelzijn. Zo stoppen steeds meer maatschappijen met het transporteren van proefdieren. In 2019 ontving Air France KLM Martinair Cargo zelfs een prijs voor haar beleid rondom dierentransport. Het zogenaamde “dierenhotel” van de cargo-onderneming werd beprijsd met de “Excellence Award” van dierenwelzijnsorganisatie IPATA (International Pet and Animal Transportation Association). Het is nog maar de vraag of Croatia Airlines de winnaar van deze prijs kan zijn in 2024.