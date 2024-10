Een nieuwe rol voor de C-130 Hercules

Voor de communicatie met de nucleaire strijdkrachten rekent de VS in de toekomst op een oud en vertrouwd platform: een nieuwe variant van de C-130 Hercules gaat deze taak vervullen.

De Amerikaanse marine heeft de nieuwe aanduiding onthuld voor de vervanger van de E-6B ‘Mercury’: de ‘E-130J’. Weer krijgt een variant van de multifunctionele C-130 Hercules van Lockheed Martin daarmee een nieuwe rol: ‘Take Charge and Move Out’ (TACAMO). Deze vliegtuigen zorgen ervoor zorgt dat de politieke en militaire leiders van de VS in contact blijven met de nucleaire strijdkrachten van het land, waar ook ter wereld. TACAMO-vliegtuigen, momenteel de E-6B Mercury, zorgen ervoor dat leiders kunnen communiceren met het nucleaire arsenaal van het land, zelfs als grondcommunicatiesystemen zijn uitgeschakeld.

De verantwoordelijke voor het programma, Kapitein Adam Scott, reageert enthousiast: ‘Ik ben trots aan te kondigen dat het nieuwe TACAMO-vliegtuig van de Amerikaanse marine de E-130J zal zijn. Dit is een belangrijke mijlpaal in onze inspanningen om de volgende generatie TACAMO-vliegtuigen aan de strijdkrachten te leveren.’

Rond 2030 zouden de nieuwe toestellen operationeel moeten zijn. De aanschaf van de E-130J wordt gefinancierd onder het TACAMO Recapitalization Program. Naar alle verwachting wordt in januari 2025 het contract voor de aanbesteding definitief getekend. Vooralsnog lijkt het gecombineerde voorstel van Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, Long Wave en Crescent Systems echter de enige kanshebber.

Vervanging

Het huidige TACAMO-toestel, de E-6B Mercury, gebaseerd op de Boeing 707, is sinds eind jaren 80 in gebruik en nadert met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 35 jaar het einde van zijn operationele leven. De E-6B kan ook dienen als een Airborne Command Post (ABNCP) van de luchtmacht, maar deze functie zal niet aanwezig zijn in de toekomstige E-130J. In plaats daarvan zal het toekomstige Survivable Airborne Operations Center (SOAC) van de luchtmacht, dat de E-4B Nightwatch zal vervangen, deze rol vervullen. Met de vervanging van een 707-variant door een vliegtuig dat voortborduurt op de Hercules keren de Amerikanen terug naar propellervliegtuigen voor deze taak.

