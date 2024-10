Luchthavens Duitsland worden spoed-AZC

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Nancy Faeser, wil versnelde asielprocedures invoeren op Duitse luchthavens. Hiervoor moeten de luchthavens accommodaties beschikbaar stellen.

Als onderdeel van nieuwe asielhervormingen gaat Duitsland aan zijn EU-buitengrenzen – op luchthavens en in havens – versnelde asielprocedures invoeren. Deze versnelde asielprocedures zijn vooral bedoeld voor migranten uit landen vanuit waar doorgaans in weinig gevallen een verblijfsstatus wordt toegekend. In de volksmond worden deze asielzoekers vaak de ‘veiligelanders’ genoemd. Ligt het percentage van toewijzing onder de 20 procent, dan moeten zij volgens het nieuwe plan de versnelde procedure doorlopen. Luchthavens gaan hierbij een grotere rol spelen.

Procedure afwachten op de luchthaven

Landen waarvan de burgers een EU-beschermingsquota van minder dan 20 procent hebben, zijn volgens Spiegel onder andere Turkije, Pakistan, Libanon en diverse Afrikaanse landen. Als mensen uit deze landen naar Duitsland vliegen om daar asiel aan te vragen, moeten zij in de toekomst tijdens de versnelde procedure op de luchthaven blijven. Zoals het er nu naar uitziet wil de Bundesregierung asielbeslissingen op Duitse luchthavens en havens binnen acht weken laten plaatsvinden. Om dit mogelijk te maken moeten luchthaven- en havenexploitanten wettelijk verplicht worden om accommodaties in het transitgebied of elders op het terrein beschikbaar te stellen. De kosten voor huisvesting en verzorging zouden door de deelstaten worden gedragen, terwijl de federale overheid verantwoordelijk blijft voor de procedures.

Duitse luchthavens lijken er niet onwelwillend tegenover te staan. Tegenover het Duitse aeroTELEGRAPH laat een woordvoerder van de luchthavenvereniging ADV (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen) weten dat de Duitse luchthavens nu al de veiligheidsdiensten ondersteunen bij hun taken op het gebied van luchtveiligheid en grensbewaking en dat zullen blijven doen. Wel benadrukt de ADV aan dat de capaciteit van luchthavens niet oneindig is: ‘Nieuwe wettelijke eisen aan de infrastructuur mogen in geen geval de stabiliteit en betrouwbaarheid van de luchthavenoperaties beïnvloeden’.