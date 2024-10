Lufthansa 747 blijft halverwege de vlucht steken

Een Boeing 747-8 van Lufthansa keerde halverwege de Atlantische Oceaan terug om een ongeplande landing in Reykjavik, de hoofdstad van IJsland, te maken.

De Jumbojet, registratie D-ABYK, vertrok afgelopen maandag 14:30 uur, bijna anderhalf uur later dan gepland, vanuit het Duitse Frankfurt in de richting van New York Newark Airport, door eerder die ochtend met wederom één uur en dertig minuten vertraging te zijn geland vanuit Bengaluru, een stad in India. Tussen Venlo en Roermond vloog de 747 het Nederlandse luchtruim binnen. Diagonaal zette de Jumbojet de route over Nederland voort. Via Haarlem, de Noordzee en het noorden van Schotland maakte het toestel zich op voor de oversteek richting het Amerikaanse continent.

De 747 was IJsland al gepasseerd toen besloten werd wegens een noodgeval om te keren © Flightradar24.com

Omkeer boven Atlantische Oceaan

Alles leek goed te verlopen, totdat de 747 ter hoogte van IJsland vloog. Aan boord deed zich volgens AirLive.net een medisch noodgeval voor. In zo’n geval wordt volgens de procedures door het cabinepersoneel aan de passagiers gevraagd of iemand met een medische achtergrond aan boord zit. Die kan de in zo’n geval assisteren. Wanneer iemand uiteindelijk komt te overlijden, wordt nog weleens besloten door te vliegen, maar wanneer dringend medische hulp nodig is, wordt op de dichtstbijzijnde luchthaven een ongeplande landing gemaakt. Voor dat laatste kozen de piloten van de 747. Het vliegtuig deed bijna Groenland aan toen besloten werd om te keren in de richting van Reykjavik. Daar arriveerde de machine na bijna vijf uur in noordelijke richting.

Vlucht strandt in Reykjavik

Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de 747 na de ongeplande landing niet haar vlucht naar New York Newark Airport hervatte. De terugvlucht vanuit de Amerikaanse stad, de LH403, werd dan ook geannuleerd. Het toestel vertrok gisterenmiddag alsnog in de richting van Newark.