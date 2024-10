Schiphol schreef Schoof dreigende brief over Lelystad

Schiphol Group, eigenaar van Lelystad Airport, ziet er niks in het vliegveld alleen open te houden voor General Aviation.

Een toekomst voor Lelystad Airport in de huidige vorm, met enkel sportvliegtuigen, opleidingen, zakelijk vliegverkeer en medische vluchten, is volgens eigenaar Schiphol ‘geen optie’. Dit heeft het bedrijf in mei aan het kabinet laten weten, meldt RTL Nieuws. Het zou ‘economisch niet verantwoord’ zijn, aldus de luchthaven.

In het regeerakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB staat dat in 2025 een besluit genomen wordt over de luchthaven. Niet iedereen is het eens met een mogelijke opening. Een groot aantal partijen verwacht dat hierdoor meer geluidshinder voor omwonenden ontstaat. ‘Dus ik moet nog kijken waar dat landt, om het in luchtvaarttermen te zeggen’, zei minister Madlener eerder in gesprek met Nieuwsuur. Daarentegen zijn de PVV en de VVD voorstander. ‘En het is goed om vliegen betaalbaar te houden en voor Schiphol om economische waarde te behouden’, vult de VVD aan. Er is echter nog geen meerderheid in de Kamer voor de overheveling van vluchten van Schiphol naar Lelystad. NSC en BBB houden namelijk voet bij stuk en blijven tegen de opening van Lelystad Airport voor commercieel verkeer.

Nu blijkt dat Schiphol al tijdens de formatie druk op het kabinet heeft uitgevoerd om de opening doorgang te laten vinden. In mei zou Dick Schoof, die toen enkel beoogd premier was, een brief hebben ontvangen waarin het luchthavenbedrijf liet weten niet bereid te zijn om nog lang verlies te maken op Lelystad Airport. In 2023 leed het vliegveld een verlies van 10 miljoen euro, zoals blijkt uit het jaarverslag van Schiphol, tegen 8,7 miljoen in 2022. de toekomst van de luchthaven wordt daarmee ter discussie gesteld. Volgens Schiphol moet de brief van destijds echter niet gezien worden als dreigement maar ter informatie: ‘De brief is bedoeld om het nieuwe kabinet te informeren over het belang van de opening van Lelystad Airport’, laat het bedrijf weten.

Toekomst zonder vakantievluchten

Dat de Schiphol Group er economisch geen heil meer in ziet betekent natuurlijk niet dat er zonder vakantievluchten geen toekomst meer is voor de luchthaven. Lelystad Airport is de grootste luchthaven voor General Aviation in Nederland. Ook staat Lelystad op een lijst van luchthavens die de Koninklijke Luchtmacht mogelijk in de toekomst zou willen gebruiken voor F-35 jachtvliegtuigen. De ministeries van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat bevestigen dat er gesprekken over gaande zijn.