KLM 777-vlucht anders vormgegeven

KLM vloog afgelopen dinsdagavond als onderdeel van The Aviation Challenge met een Boeing 777-300 naar Singapore.

Vlucht KL835 stond om 20:50 uur op de planning. Voorafgaand ging de The Aviation Challenge van start. Deze challenge is geënt op de historische World’s Greatest Air Race vanuit uit Londen naar Melbourne in 1934, en is geïnitieerd door SkyTeam. In september dit jaar werd deze al met een E195-E2 van KLM naar Valencia werd uitgevoerd. Uitgangspunt is de weg naar een duurzamere luchtvaart. Daarom probeerde KLM de voorbereiding op een duurzamere manier te realiseren. De optimalisatie van de belading maakte hiervan deel uit.

Lichter gewicht

De luchtvaartmaatschappij wil vrachtpallets vervangen door lichtgewicht kartonnen alternatieven met als doel een besparing van 150 kg aan materiaal per vlucht. Op jaarbasis resulteert dat naar verwachting in een CO2-reductie van zes kiloton. Tevens wordt gestreefd naar het elektrificeren van de grondprocessen. Bovendien wil KLM haar vliegtuigen voor vertrek naar de startbaan slepen, zodat 400 kg brandstof bespaard kan worden. Hierdoor kunnen motoren later gestart worden.

Ervaring aan boord

De 777, registratie PH-BVV, vertrok uiteindelijk om 21:10 uur vanaf de Aalsmeerbaan (18L/36R) op Schiphol. World Businessclass-passagiers werd voorafgaand aan de vlucht gevraagd hun maaltijd te bestellen, zodat KLM de precieze hoeveelheid eten aan boord kon meenemen. Op die manier reduceert het bedrijf de afvalstromen. Tevens werd gebruikt gemaakt van lichter servies. Op jaarbasis kan dit leiden tot een CO2-reductie van 150 ton over de hele KLM-vloot. Passagiers kregen eveneens de mogelijkheid aan boord Sustainable Aviation Fuel (SAF) te kopen: normaal gesproken kan dit alleen tijdens het boekingsproces. Deze aangeschafte duurzamere brandstof wordt uiteindelijk op een andere vlucht ingezet.