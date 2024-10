Maatschappij van zwarte lijst met 737 naar Europa

Air Sierra Leone, een luchtvaartmaatschappij die op de ‘zwarte lijst’ in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie staat, hervat in december vluchten naar Londen Gatwick.

Op 2 december mag de airline haar rentree maken. Dat doet Air Sierra Leone echter niet met haar eigen vliegtuigen. Zij zet op de route vanaf Lungi International Airport (Freetown, Sierra Leone) naar de Engelse luchthaven, die wekelijks drie keer uitgevoerd wordt, een Boeing 737-800 in van een niet nader genoemde Britse leasemaatschappij. Omdat die vliegtuigen wel beschikken over de juiste certificaten conform de reguleringen van het VK en EU, mag zij met dat vliegtuig wel naar Londen Gatwick vliegen.

Certificaten

Daarmee maakt het bedrijf voor de eerste keer sinds 2016 haar rentree op het vliegveld in Engeland. Sinds 2008 staat zij op de zogeheten ‘zwarte lijst’. Luchtvaartmaatschappijen buiten Europa krijgen deze status als zij niet over de vereiste internationale veiligheidsnormen beschikken. Air Sierra Leone is druk bezig die status kwijt te raken en werkt in het eigen land aan het verkrijgen van het Air Operating Certificate (AOC). ‘Plannen voor de nieuwe luchtvaartmaatschappij zijn al jaren in ontwikkeling en we zijn nu echt enthousiast om onze vooruitgang met de wereld te delen’, aldus Alhaji Fanday Turay, minister van Transport in Sierra Leone, volgens Aviation Week.

Meer routes

Air Sierra Leone streeft ernaar behalve de 737-800 ook een 737-400 en Embraer ERJ45 in haar vloot op te nemen. Met die vliegtuigen wil zij Abidjan (Ivoorkust), Accra (Ghana), Banjul (Gambia), Conakry (Guinee), Dakar (Senegal) en Monrovia (Liberia) aandoen. ‘We hopen dat de nieuwe routes meer reizigers de kans zullen geven de beroemde gastvrijheid en rijkdom aan culturele, natuurlijke en historische activa van Sierra Leone uit de eerste hand te ervaren. We hopen in 2025 extra routes toe te voegen die Sierra Leone met de VS verbinden’, aldus Turay.