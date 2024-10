Rusland zoekt over de grens naar vliegtuigen

Russische luchtvaartmaatschappijen hebben steeds meer moeite met het luchtwaardig houden van hun toestellen en zijn hard op zoek naar alternatieven. De Russische minister van Transport zegt nu een oplossing te hebben.

De minister, Roman Starovoit, vertelde tegenover het Russische staatspersbureau Tass de pijlen te richten op ‘bevriende landen’ in Centraal-Azië. Hij wil lokale luchtvaartmaatschappijen vragen om vluchten uit te voeren binnen Rusland, zogenaamde cabotagetransport. Op die manier hoopt hij de tekorten binnen het door sancties geraakte land op te vullen. ‘We onderhandelen met bevriende landen. … We hebben het, onder andere, erover met Kazachstan, ze hebben dit jaar een groei van meer dan 35% in luchtvaartmobiliteit, zo zeggen mijn collega’s.’

Desgevraagd zegt Kazachstan geen officieel verzoek vanuit Rusland te hebben ontvangen, aldus het Kazachse ministerie van Transport. Ook Tajikistan en Kyrgyzstan blijken via de media van de onderhandelingen te horen. Volgens Reuters Persbureau benaderden de Russen ook Oezbekistan, maar dat land wilde geen reactie geven.

Gevaar

Alhoewel de Russische minister zijn plan met verve naar buiten brengt, blijken de Centraal-Aziatische landen minder enthousiast. Allereerst lopen de airlines gevaar als ze hun toestellen inzetten op Russisch grondgebied. Het risico is dat Westerse landen sancties opleggen aan de Centraal-Aziatische maatschappijen. Toen de Russische airlines te maken kregen met sancties, verloren zij bijna vijftien procent van hun passagiersaantal, aldus Reuters Persbureau.

Daarnaast hebben de maatschappijen zelf te maken met flinke groei op de eigen thuismarkt. Zo gaf het Kazachse ministerie van Transport aan een groei van vijftien procent in passagiersaantallen te zien over het afgelopen jaar. Het leidt ertoe dat de airlines simpelweg onvoldoende capaciteit overhouden als zij hun machines uitlenen aan de Russen.

Bovendien is cabotagetransport op dit moment niet toegestaan in Rusland. De Russische wet schrijft voor dat buitenlandse luchtvaartmaatschappijen enkel vluchten van Russische steden naar het buitenland mogen uitvoeren en niet tussen twee plaatsen in ’s werelds grootste land.