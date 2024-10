Schiphol stelt langste baan tien dagen buiten gebruik 

Vanaf maandag 28 oktober tot en met woensdag 6 november is de polderbaan op Schiphol gesloten. Gedurende die periode vinden er geplande onderhoudswerkzaamheden plaats.

Onder de werkzaamheden vallen onder andere reparaties aan het asfalt en de markeringen, controle van de bekabeling en elektra én vervanging van de lampen langs de baan. Schiphol voert deze uit met bouwbedrijf Heijmans. De luchthaven maakte ook bekend hoe het zijn andere banen gaat gebruiken. Zo vinden de starts vooral plaats vanaf de Zwanenburg- en Buitenveldertbaan en worden landingen toegewezen aan de twee eerdergenoemde banen en de Oostbaan. ’Dat betekent dat er in de gebieden onder de vliegroutes van deze start- en landingsbanen meer vliegtuigen overkomen tijdens deze onderhoudsperiode’, aldus Schiphol.

Twee keer in korte tijd

Het is de tweede keer in korte tijd dat Schiphol onderhoudswerkzaamheden aankondigt. Anderhalve week geleden kwam naar buiten dat de luchthaven de Buitenveldertbaan komende zomer sluit voor onderhoud. Normaliter vinden grootschalige werkzaamheden in het laagseizoen plaats. Echter, vanwege de unieke ligging van de Buitenveldertbaan, besloot Schiphol om deze werkzaamheden in het hoogseizoen uit te voeren. De baan is namelijk de enige die van west naar oost is aangelegd en daarom van cruciaal belang bij een zuidwestenwind. ’s Zomers vinden er relatief weinig “westerstormen” plaats waardoor taken makkelijker kunnen worden overgenomen door andere banen.

Klagers

Bij een eerdere, onverwachte sluiting van de Polderbaan voor onderhoud ontving het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) een recordaantal klachten. In enkele dagen kwamen er ruim duizend meldingen binnen van geluidsoverlast. Door de sluiting van de Polderbaan werden de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan destijds vaker in gebruik genomen. Wegens aanhoudende noordelijke wind verwelkomde de Kaagbaan ’s nachts ook nog eens extra vliegverkeer. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kwam later naar buiten met een rapport dat Schiphol de geluidsnormen had overschreden. Voormalig minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers zei reeds twee keer tegenover het Parool dat Schiphol de gevolgen van onderhoud voortaan voor eigen rekening moest nemen en die ‘niet mocht afwentelen op de omgeving’.