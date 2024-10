Air France-KLM aast nog steeds op TAP

Air France-KLM wil deelnemen aan de privatisering van de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Het Frans-Nederlandse bedrijf staat naar verluidt open voor verschillende scenario’s waaronder ook de aankoop van een minderheidsbelang.

Air France-KLM zou nog steeds geïnteresseerd zijn in een rol bij de privatisering van TAP. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. Premier Luis Montenegro, die eerder aandrong op een volledige privatisering, gaf op 9 oktober aan dat een gedeeltelijke verkoop ook tot de mogelijkheden behoort. De verkoop moet nog worden goedgekeurd door het parlement, waar de belangrijkste oppositiepartij, de Socialisten, eerder al aankondigde tegen de verkoop van een meerderheidsbelang te stemmen.

Meer kapers op de kust

Het Portugese minderheidskabinet rondt momenteel verkennende gesprekken af met potentiële kopers van TAP, waaronder ook Lufthansa en IAG. Vorige maand werd bekend dat Lufthansa-CEO Carsten Spohr een ontmoeting had met de regering om formeel de interesse van zijn bedrijf te tonen. Een van de bronnen zei dat Lufthansa een belang van 19,9% in TAP op het oog had. De meest aantrekkelijke activa van TAP zijn de verbindingen met Brazilië, Portugeessprekende Afrikaanse landen en de Verenigde Staten vanuit de hub in Lissabon.

Ook Air France-KLM, dat minder openlijk in gesprek is dan eerder genoemde partijen, zou nog geïnteresseerd zijn. Een bron van Reuters zegt daarover dat ‘aangezien er verschillende regelingen worden verkend voor de goedkeuring van de privatisering van TAP in een later stadium in het parlement, Air France-KLM open blijft staan voor verschillende opties en zich ook comfortabel voelt met een verkoop van een minderheidsbelang.’ In augustus voltooide Air France-KLM de overname van een belang van 19,9% in de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS.

Tactisch

Dat de verschillende Europese luchtvaartreuzen een belang van 19,9 procent in andere maatschappijen nemen is geen toeval. Het percentage valt namelijk net onder de drempel van 20 procent waarvoor goedkeuring van de Europese Commissie nodig is.