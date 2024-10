Duitsers keren terug op RAF Lossiemouth

Groot-Brittannië en Duitsland hebben deze week een nieuw militair pact getekend. Ook in de lucht gaan de landen nauwer samenwerken. In de toekomst vliegen Duitse P8A Poseidons vanaf een belangrijke Britse basis uit de Tweede Wereldoorlog.

Vertegenwoordigers van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zetten afgelopen woensdag hun handtekening onder een grootscheepse intensivering van hun defensiesamenwerking. Het akkoord houdt onder meer in dat de twee landen gaan samenwerken op defensiegebied en gezamenlijk wapens gaan ontwikkelen. Voorbeeld hiervan zijn langeafstandsraketten en drones. Zowel de Britten als de Duitsers spreken van een historische overeenkomst. Het pact, dat de naam Trinity House heeft gekregen naar de plek in Londen waar het getekend is, moet de nationale veiligheid en economische groei van beide landen versterken. Dit ‘in het licht van de groeiende Russische agressie en toenemende dreigingen’, aldus de ondertekenaars.

De Duitse Bundesmarine en de Britse Royal Air Force gaan samenwerken om kritieke onderwaterinfrastructuur, zoals onderzeese kabels, te beschermen en de detectie van vijandelijke activiteiten te verbeteren. Dit gebeurt onder andere met P8A ‘Poseidon’ maritieme patrouillevliegtuigen. Als de door Duitsland bestelde Poseidons operationeel zijn worden deze, als onderdeel van het Trinity House-akkoord, ingezet vanaf de Schotse luchtmachtbasis RAF Lossiemouth. Duitsland bestelde in 2021 vijf Poseidons bij Boeing. In november 2023 werd dit aantal met drie aangevuld tot acht. De eerste vlucht van de Duitse Poseidon wordt nog volgende maand verwacht. De meeste leveringen vinden komend jaar plaats. De Britten beschikken zelf over negen Poseidons.

RAF Lossiemouth

RAF Lossiemouth, de basis waar in de toekomst de Duitse vliegtuigen gestationeerd worden, werd in aanloop naar de Tweede Wereldoorlog aangelegd voor de Royal Air Force (RAF). Tijdens de oorlog werd vanaf de basis door de RAF jacht gemaakt op Duitse oppervlakteschepen op de Noordzee. Bommenwerpers die vertrokken vanaf Lossiemouth slaagden erin het gevreesde Duitse slagschip Tirpitz tot zinken te brengen. Met het vergaan van de Tirpitz werd een belangrijke bedreiging voor de geallieerde scheepskonvooien weggenomen. Naast dit wapenfeit namen bommenwerpers uit Lossiemouth ook deel aan de beruchte strategische bombardementen op Duitse steden waar honderdduizenden Duitse burgerslachtoffers bij vielen. Door het belang van de basis werd het vliegkamp tijdens de oorlog meerdere keren aangevallen door de Luftwaffe.