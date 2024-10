Flinke petitie tegen nieuwe aanvliegroute

Een petitie tegen een nieuwe, vierde, aanvliegroute richting Schiphol is tienduizenden keren ondertekend. Gisteren werd de oproep in de Kamer aangeboden.

Actievoerders die afgelopen donderdag met een petitie naar de Tweede Kamer zijn gegaan, vinden een vierde aanvliegroute -door hen graag met nadruk ‘laagvliegroute’ genoemd- naar Schiphol een slecht idee. Volgens hen zullen er dagelijks 200 tot 300 vliegtuigen over de provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Holland vliegen, waardoor 1,3 miljoen mensen extra overlast zullen ervaren. Volgens de actievoerders moeten ‘De problemen die Schiphol veroorzaakt bij de kern worden aangepakt, zoals het loslaten van de hub-functie.’

In aanloop naar een Kamerdebat over luchtvaart gisteren werd door de actievoerders, die zich hebben verenigd in Stop4deroute, dan ook een petitie met ruim 75.000 handtekeningen aangeboden aan minister Madlener en Tweede Kamerleden.

Het ministerie wil graag een extra aanvliegroute realiseren. Dit onder andere om de geluidshinder beter te verspreiden. Ook moet er door het plan oefenruimte komen voor de jachtvliegtuigen van Defensie. Stop4deroute meent echter dat er qua geluidsoverlast of gezondheidsschade eigenlijk niemand op vooruit gaat. Aan het eind van dit jaar is het schetsontwerp van de Luchtruimherziening gereed, waarvan de geplande vierde aanvliegroute onderdeel is. De actiegroep Stop4deroute laat minister Madlener en Kamerleden weten dat er geen draagvlak is voor de vierde aanvliegroute.

Achtervolgd door Schiphol

Verschillende bewoners die de petitie hebben ondertekend uiten hun zorgen tegenover Hart van Nederland. Zo ook iemand in Amersfoort die vreest voor een enorme toename van de overlast door vliegtuigen. ‘We hebben acht jaar in Buitenveldert in Amsterdam gewoond. Daar komen ze om de anderhalve minuut over. Voor de rust zijn we naar Amersfoort verhuisd, waar we met onze kinderen een nieuw leven hebben opgebouwd.’