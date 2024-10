Vier keer noodsituatie 737 MAX’s in 30 minuten

Afgelopen dinsdag kondigden piloten van drie Indiase luchtvaartmaatschappijen, verdeeld over zes vluchten, in een halfuur tijd een noodsituatie af. Het betrof vier Akasa Air-vluchten met een Boeing 737 MAX.

Alle vier de incidenten met de 737 MAX-vliegtuigen vonden plaats tussen 16:30 uur en 17:00 uur lokale tijd. Het eerste toestel, registratie VT-YAF, vertrok 14:20 uur, een uur en een kwartier later dan het vluchtschema aanvankelijk voorschreef, vanuit het Indiase Pune voor een binnenlandse vlucht naar Kolkata, een stad in het oosten van India. Tijdens de nadering van het eindpunt, riepen de piloten volgens AirLive.net om onbekende reden de noodsituatie uit. Het vliegtuig landde desondanks veilig om 16:38 uur.

Even later, om 16:44 uur, landde een andere 737 MAX van dezelfde luchtvaartmaatschappij, registratie VT-YAT, in Pune. Voorafgaand aan de landing kondigden die vliegers eveneens een noodsituatie af. Twee minuten daarna arriveerde eenzelfde toestel, registratie VT-YAK, onder gelijke omstandigheden in Lucknow (India). Tot slot kwam een 737 MAX, registratie VT-YAQ, aan in Hyderabad, nadat de piloten tijdens de nadering eenzelfde signaal afgegeven hadden.

Andere vluchten eveneens getroffen

Niet alleen de vliegers in de vier 737 MAX-vliegtuigen, ook die van zowel een Boeing 777-300 van Air India als van een Airbus A320neo van IndiGo, kondigden de noodsituatie af. Bij die eerste gebeurde dat tijdens de nadering van New York John. F. Kennedy, terwijl die andere bezig was met de nadering van Ahmedabad, een stad in het westen van India.

Tientallen bommeldingen

AirLive.net wist later te melden dat die dag bijna vijftig vluchten van Indiase luchtvaartmaatschappijen te maken kregen met bommeldingen. Het medium vulde aan dat de 777-vlucht van Air India, evenals één vlucht met de 737 MAX van Akasa Air de dupe waren. Het is onduidelijk of de piloten van andere vluchten om die reden eveneens een noodsituatie afkondigden. Afgelopen dagen werden meerdere vluchten van Indiase luchtvaartmaatschappijen geteisterd door bommeldingen.