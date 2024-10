Afgeschreven Russische Tu-154 geeft noodsignaal af

Een Tupolev Tu-154, het oude VIP-vliegtuig van de regering van Moskou dat al lang niet meer in gebruik is, gaf plotseling een noodsignaal af.

Het toestel, toen het nog in dienst was geregistreerd als RA-85740, staat vandaag de dag in het Moskino Filmpark in de buurt van Moskou. Dit werd een paar weken geleden geopend en staat te boek als een mix van een pretpark en een filmstudio. Afgelopen weekend ontvingen de luchtverkeersleiders van Moskou volgens Aviatorshina onverwachts een noodsignaal. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. Tijdens een inspectie werd waargenomen dat de machine nog tekenen van leven vertoonde.

Meerdere werkgevers

De Tu-154 is inmiddels 32 jaar. De machine vloog vanaf december 1991 voor de Estse tak van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot. Toen de Sovjet-Unie in 1991 uiteenviel, vertrok het toestel naar Afrika om in dienst te komen van Centrafrican Airlines, de luchtvaartmaatschappij van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Terwijl het voor die maatschappij opereerde, voerde het eveneens vluchten uit voor Balkan Bulgarian Airlines.

Tu-154 terug naar Rusland

In 2005 keerde de TU-154 terug naar Rusland. Daar kwam het vliegtuig onder leiding van de Russische luchtvaartmaatschappij Atlant-Soyuz waarin de regering van Moskou een meerderheidsbelang had. De machine werd voorzien van een VIP-interieur. Het vliegtuig voerde onder meer vluchten uit met aan boord de burgemeester van Moskou, Joeri Michajlovitsj Loezjkov. In 2010 werd de Tu-154 opgeslagen op Vnukovo International Airport en negen jaar later werd die uit het register geschrapt. Enkele jaren daarna werd het toestel gedeeltelijk gedemonteerd verplaatst naar Moskino Filmpark.