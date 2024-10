Efficiënt skiën in ongerept Zweden | Trip Report

Scandinavië is hot voor de wintersport. Het is sneeuwzekerder dan de Alpen en de bereikbaarheid van een aantal skigebieden in Zweden en Noorwegen is uitstekend via Scandinavian Mountains Airport. Een ander pluspunt zijn activiteiten als een tripje met een sneeuwscooter en een huskysleesafari. Tel daarbij op de ligging aan de pistes van hotels en appartementen en de Scandinavië flow is compleet. Up in the Sky maakte aan het einde van het wintersportseizoen op uitnodiging van touroperator BBI Travel een trip naar Stöten bij Sälen in de provincie Dalarnas Iän. De streek ligt in Midden-Zweden, op de grens met Noorwegen. Gevlogen werd vanaf Groningen Airport Eelde. Transavia verzorgt ook komende winter het vervoer van en naar de regionale Zweedse luchthaven.

Inchecken

Binnen een uur na landing op Scandinavian Mountains Airport kon het inchecken beginnen in Stöten Ski Lodge Soltorget. Bij dit hypermoderne appartementencomplex vlakbij de grens tussen Zweden en Noorwegen gebeurt dat door het downloaden van een app en het volgen van de instructies. De kamerdeur kun je vervolgens openen met je telefoon. Het gebouw werd in december 2023 in gebruik genomen. Het omvat tientallen appartementen, een ski shop, ski rental, restaurant met 195 zitplaatsen, een lounge met bar en een sauna. Het stijlvolle zespersoons appartement is van alle moderne gemakken voorzien. Het heeft drie slaapkamers en twee badkamers. Het grote apparaat naast de douche lijkt op een koelkast, maar is een sensor dryer om natte kleding te drogen. Gasten kunnen voor een heerlijk ontbijtbuffet desgewenst aanschuiven bij de iets verderop gelegen Brasseriet naast het Ski Hotel.

Luxe zespersoons appartementen © Remco de Wit

Sfeervol ontbijtbuffet bij Brasseriet © Remco de Wit

Volop sneeuw in het dorp © Remco de Wit

Voldoende sneeuw

Stöten ligt op een hoogte van 398 meter boven zeeniveau. Dat is laag, maar door de noordelijke ligging is er toch tot ver in april voldoende sneeuw aanwezig. Maart is de populairste maand, omdat de daglichtperiode dan langer is dan in de winter. Bovendien is de sneeuw dan nog van prima kwaliteit. Hoewel er groene, blauwe, rode en zwarte pistes zijn, is het gebied toch vooral in trek bij families met kinderen, beginners en iets gevorderden. De langste afdaling is ruim drie kilometer. Er zijn sleepliften en stoeltjesliften. Verder kun je er 45 kilometer langlaufen en wandelen, al dan niet met sneeuwschoenen. Supermarkt Tempo biedt voor elk wat wils. Een overdekt zwembad, kegelbaan en nachtclub completeren de voorzieningen. Hoewel Zweeds de voertaal is, kun je er prima terecht met Engels. Een waarschuwing voor de liefhebbers: het fastfoodrestaurant ‘Burgers’ is slechts open tot 16.30 uur!

Sneeuwscooter

Een populaire safari in Scandinavië is een tochtje met een sneeuwscooter. Ook in Stöten zijn er verschillende aanbieders. Up in the Sky maakte een twee uur durende tocht met More Activities. De excursie begon met een autoritje naar een bosrand waar de snowscooters gereed stonden. Na een korte uitleg over de werking van de scooter was het helm op en volg de gids. Door onmetelijke bossen en uitgestrekte vlaktes geniet je van de prachtige natuur. Geruststellend, de beren waren nog in hun winterslaap. Rijden met een snowscooter is niet moeilijk, maar het sturen door de papperige sneeuw is best zwaar. Een van de hoogtepunten was de ‘illegale’ oversteek naar Noorwegen. Een eenvoudige snowscooter kost al gauw 12.000 euro. Ze maken flink kabaal. Gelukkig komt daar verandering in, want de elektrisch aangedreven scooter gaat zijn intrede doen. Het prototype is al klaar.

Gezellige drukte bij de skilift © Remco de Wit

Skigebied Stöten is ideaal voor kinderen © Remco de Wit

De grens met Noorwegen © Remco de Wit

Ongerepte en uitgestrekte bossen © Remco de Wit

Bucketlist

Een tochtje met de slee, getrokken door huskyhonden, staat bij veel kinderen en volwassenen op de bucketlist. Het werd ondanks het regenachtige weer een prachtige tocht door de schitterende natuur. Mooi om het samenspel te zien tussen de gids en de honden. De dieren konden niet wachten om de slee te trekken en dat gaat met een behoorlijk vaartje. De eigenaar van de husky’s was tevens hoofd van de bergreddingorganisatie in Zweden. Zijn bedrijf Peakpoints Adventures heeft zo’n 50 honden, die in de zomer worden getraind alsof het atleten zijn. Naast een toertochtje met de slee is het ook mogelijk om een transfer vanaf het vliegveld te boeken. Dat is nog eens in stijl aankomen op je bestemming! Verder kan de hondenkennel bezocht worden.

Winterwonderland

De zwaarste van de drie safari’s die Up in the Sky meemaakte, was zonder enige twijfel de wandeling met sneeuwschoenen. Ruim twee uur duurde de tocht, georganiseerd door More Activities. De jonge gids had er zin in en de groep van acht deelnemers, de meesten van middelbare leeftijd of ouder, moest aan de bak. Sneeuwschoenen zitten niet erg comfortabel, maar ze maken het mogelijk om de gebaande paden te verlaten. Omdat het sneeuwde liepen we met recht door een sprookjesachtig winterwonderland, heuvel op, heuvel af. Enige basisconditie is absoluut een vereiste en de bekende spreuk uit de televisieserie Kamp van Koningsbrugge kwam goed van pas: ‘Als je denkt dat je niet meer kunt, zit je nog maar op … 40 procent!’

De honden konden niet wachten om aan de tocht te beginnen © Remco de Wit

De husky’s trekken met flinke snelheid © Remco de Wit

Broodnodige rustpauze tijdens de sneeuwschoenwandeling © Remco de Wit

Alpen of Scandinavian Mountains?

Een vergelijking tussen de Alpen en de Scandinavian Mountains gaat volledig mank. Ze hebben allebei hun unique selling points, variërend van vierduizenders tot huskysafari en van heli-ski tot eindeloze snowscootertochten. Karaktervolle dorpjes met eeuwenoude donkerbruine huizen vind je niet bij Stöten. Daar staat echter een goed bereikbaar en uiterst efficiënt skigebied tegenover in een ongerepte natuur. Vanuit je appartement hup de piste op en tussen de middag even opwarmen. Ideaal voor gezinnen met kinderen. Met een beetje geluk kun je ook nog het noorderlicht aanschouwen. De Zweden houden van kwaliteit. Ze zijn graag bereid om daar wat meer voor te betalen. Maar de prijzen vielen eigenlijk best mee. Voor een hamburgermenu aan de piste, bestaande uit een broodje hamburger, patat, ketchup en een cola, betaalde je omgerekend 11,68 euro. Fanatieke Alpengangers zouden minimaal een keer in hun leven op wintersport moeten gaan naar de Scandinavian Mountains. Misschien zijn ze dan voorgoed verkocht.

Met dank aan BBI Travel voor de medewerking.