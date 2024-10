Waarom eten en drinken op het vliegveld zo duur is

Wanneer je op het vliegveld achter de beveiliging of douane bent en je wil iets eten of drinken, betaal je veel geld. Waarom liggen die prijzen zo hoog?

Op luchthavens hebben reizigers de mogelijkheid voor de vlucht iets te nuttigen bij een eetgelegenheid en inkopen te doen bij een van de vele tax free shops. Bij beide liggen de prijzen echter erg hoog. Bestel je bijvoorbeeld in de stad een halve liter bier dan gaat daar een prijskaartje van zes tot acht euro mee gemoeid, afhankelijk van de locatie waar je je biertje drinkt. Toch liggen op het vliegveld de prijzen (nóg) een stuk hoger.

Monopolie

Dat komt door meerdere redenen, vertelt Paul Moers, merken en retaildeskundige, aan Radar. Ten eerste moeten reizigers voordat ze de beveiliging en douane passeren vrijwel al hun etens- en drinkwaren inleveren, enkele van die laatste uitgezonderd die nog wel wel gewoon door de X-ray mogen. Is dit echter niet het geval dan belanden mensen met lege handen in de lounges. ‘Je kunt bijvoorbeeld geen drank meenemen. Ook zijn er weinig alternatieven waardoor er relatief weinig concurrentie is. Als er geen concurrentie is kun je de prijzen hoger zetten (…) De consument heeft geen keus’, zegt hij.

Psychologisch

Voorts denkt Moers dat het psychologisch is. In de sfeer waarin de vakantiegangers zich bevinden, is geld bijna een bijzaak. ‘Mensen zijn minder kritisch op reis. Ze geven meer geld uit en letten sowieso minder op hun uitgaven’, licht hij toe. Erik Hemmes, retailexpert Retail Advies, vult aan dat mensen na het passeren van de douane en beveiliging een gevoel van opluchting hebben. Daarbij stelt hij dat reizigers geen idee hebben waar ze op het vliegveld het ‘goedkoopste’ een hapje of een drankje kunnen halen. ‘Mensen weten vaak niet wat de prijs is, ze denken dat de winkels voordelig zijn’, zegt hij bij RTL Nieuws.

Hoge huren

Daarnaast noemt Moers dat de locatie waar de cafés, restaurants en winkels zich bevinden eveneens niet de goedkoopste is. ‘Op vliegvelden heeft dat deels te maken met het feit dat de huren gigantisch hoog zijn. Het is niet goedkoop om daar te mogen zitten’, zegt hij. Sommige grote partijen hebben een licentie weten te bemachtigen waardoor ze zich achter de douane en security wisten te vestigen. Retaildeskundige Ruper Parker Brady vertelt dat enkele partijen daar meerdere winkels hebben.

Kosten van Schiphol

Luchthavens, waaronder Schiphol, hebben de inkomsten van de horeca en retail volgens Brady nodig. Op haar beurt moet het vliegveld eveneens rekeningen betalen, bijvoorbeeld aan de security. Schiphol liep tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld veel inkomsten mis, waardoor zij eerder besloot de havengelden jaarlijks te verhogen.