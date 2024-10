Plan Schiphol gekraakt: ‘Niet aanvaardbaar’

Hester van Buren, luchthavenwethouder van de gemeente Amsterdam (PvdA) vreest overlast als de Buitenveldertbaan (09/27) op Schiphol in onderhoud gaat.

De start- en landingsbaan met zijn lengte van 3450 meter wordt vaak ingezet bij landingen met een westen- en zuidwestenwind. Als de baan 10 mei tot 28 september volgend jaar, tijdens de drukke zomerperiode, in onderhoud gaat, valt er voor Schiphol tijdelijk een belangrijke landingsbaan weg. Bij eenzelfde windrichting is de kans volgens Van Buren aanwezig dat de Oostbaan, de baan die met 2014 meter de kortste van het vliegveld is, frequenter wordt ingezet. Normaal gesproken wordt deze baan hoofdzakelijk gebruikt door zakenvliegtuigen en is het overige vliegverkeer er vooral op aangewezen tijdens zware zuidwesterstormen.

Vrees voor overlast voor omwonenden

De aanvliegroute van de baan ligt echter boven de Amsterdamse gebieden Noord, Centrum en West. Dit zijn dichtbevolkte gebieden waar circa 400.000 mensen wonen. Van Buren denkt dat de luchtverkeersleiding de Buitenveldertbaan mogelijk ’s nachts eveneens gaat inzetten, met alle gevolgen voor de omwonenden van dien. In een brief aan Pieter van Oord, topman van Schiphol, die ingezien is door AT5, schrijft de luchtvaartwethouder dat in de plannen het perspectief voor de omwonenden ‘volledig’ ontbreekt en dat de plannen hierdoor ‘duidelijk tekortschieten’. ‘Gezien de impact van het onderhoud aan de Buitenveldertbaan had ik graag in een eerder stadium door u geïnformeerd willen worden. Ik verzoek u vriendelijk dat in de toekomst dan ook te doen’, schrijft Van Buren.

Wordt de deadline gehaald?

Ze is er niet zeker van dat het onderhoud 28 september definitief is afgerond zodat de Buitenveldertbaan daarna weer in gebruik genomen kan worden. Indien die deadline niet gehaald wordt, zou de Oostbaan langer ingezet moeten worden. Dan zijn de omwonenden nog niet van het passerende vliegverkeer af. Van Buren, die ervan uitgaat dat alle circa 400.000 mensen die ermee worden geconfronteerd, zich storen aan het overkomende vliegverkeer. Ze pleit ervoor dat Schiphol het aantal vluchten tijdens der onderhoudsperiode van de start- en landingsbaan omlaag brengt.