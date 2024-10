Ryanair wil mogelijk nog stap verder in Duitsland

Ryanair liet al eerder weten zich terug te trekken uit Duitsland, maar volgens Dara Brady, marketingdirecteur van de low cost carrier, is het daar mogelijk nog niet mee gezegd.

Hij wijst op de vliegbelastingen die de Duitse overheid introduceert. Daardoor wordt het voor Ryanair duurder vanaf die vliegvelden te vertrekken. ‘Alleen dit jaar groeien we van 185 naar ruim 200 miljoen passagiers. Ook het komende jaar gaan we groeien. In Duitsland groeien we gewoon niet, hier worden we kleiner’, zegt Brady bij de aeroTELEGRAPH. ‘We zijn momenteel erg gefocust op bezuinigingen en plannen geen groei.’

Weinig groei in Duitsland verwacht

De marketingdirecteur laakt het feit dat er geen gesprekken plaatsvinden tussen de Duitse overheid en de luchtvaartsector. ‘Duitse politici moeten begrijpen dat de Duitse markt concurreert met elke andere markt in Europa, of het nu Spanje, Italië of Zweden is’, zegt Brady. Hij sluit niet uit dat er nog meer bezuinigingen in Duitsland gaan plaatsvinden. Ryanair maakt vandaag de dag gebruik van een groot aantal Duitse luchthavens. De marketingdirecteur geeft aan dat alle vliegvelden, of die nu groot of klein zijn, de dupe kunnen worden. ‘Ik ga er niet van uit dat we nog eens 1,8 miljoen zitplaatsen zullen laten vervallen, maar ik sluit verdere bezuinigingen niet uit.’

Eerdere bezuinigingen

Brady doelt op de bezuinigingen die twee weken geleden aangekondigd werden. De low cost carrier stopt met vluchten naar de luchthavens van Dortmund, Dresden en Leipzig, terwijl de zomervluchten vanuit Hamburg met zestig procent worden teruggeschroefd in vergelijking met vorig jaar. Bovendien wordt het aantal aankomende en vertrekkende vluchten vanaf Berlijn met twintig procent verminderd. ‘We verwachten dat het zomervluchtschema de komende weken klaar zal zijn. Dan kijken we wel waar we in Duitsland staan’, aldus de marketingdirecteur van Ryanair.