Airlines gaan meer betalen voor schade en vertraging

Passagiers kunnen binnenkort hogere vergoedingen ontvangen voor vertraging, verloren of beschadigde bagage, en persoonlijk letsel tijdens de vlucht opgelopen. Dit heeft te maken bijgewerkte compensatielimieten die zijn vastgesteld door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) in het kader van het Verdrag van Montréal. Deze wijzigingen gaan in op 28 december 2024.

Het Verdrag van Montréal (MC99), dat in 2003 van kracht werd, is een wereldwijd erkend verdrag dat is ontworpen om de rechten van passagiers te beschermen. Het regelt compensaties voor verschillende situaties, zoals het verkeerd omgaan met bagage, persoonlijk letsel, vertraging of annuleringen van vluchten, en het transport van vracht. Het verdrag stelt specifieke limieten vast voor de aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen in deze gevallen.

In plaats van vaste bedragen in lokale valuta te hanteren, gebruikt het Verdrag van Montréal een speciale vorm van reservevermogen, de zogenaamde Speciale Trekkingsrechten (SDR’s). Deze SDR’s worden beheerd door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en vertegenwoordigen een aantal verschillende belangrijke wereldvaluta’s, waaronder de Amerikaanse dollar, de euro, de Japanse yen en het Britse pond. Dit systeem zorgt ervoor dat de waarde van compensaties wereldwijd stabiel blijft, ondanks schommelingen in wisselkoersen. Vanaf oktober 2024 is 1 SDR ongeveer gelijk aan 1,23 euro.

Een van de bepalingen van het verdrag is dat de compensatielimieten elke vijf jaar worden herzien om rekening te houden met inflatie en andere economische factoren. Volgens de nieuwste aanpassing, die vanaf eind december 2024 van kracht wordt, hebben passagiers recht op hogere vergoedingen. Voor verloren, beschadigde of vertraagde bagage kan de maximale compensatie oplopen tot 1.519 SDR’s, wat ongeveer neerkomt op 1.863 euro. Voor vertraging kunnen passagiers een vergoeding van maximaal 6.303 SDR’s claimen, wat gelijkstaat aan ongeveer 7.732 euro. De compensatie voor letsel of overlijden stijgt naar 151,880 SDR’s, ofwel 186.332 euro, en voor elke kilo beschadigde of verloren vracht krijgen passagiers binnenkort 26 SDR’s, wat neerkomt op ruim 31 euro.