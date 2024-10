American Airlines pakt voordringers aan

American Airlines test een nieuwe technologie tijdens het instapproces op drie luchthavens. Het doel van deze technologie is om het aantal passagiers te verminderen dat probeert voor te dringen door in te stappen voordat hun toegewezen groep is omgeroepen.

De technologie wordt getest op Albuquerque International Sunport Airport in New Mexico, Tucson International Airport in Arizona en Ronald Reagan Washington National Airport in Crystal City, Virginia. Het systeem werkt door een hoorbare waarschuwing te geven aan de gate agent wanneer een passagier probeert een instapkaart te scannen terwijl diens instapgroep nog niet aan de beurt is.

Volgens een verklaring van American Airlines aan The Associated Press is deze technologie ontworpen om ervoor te zorgen dat passagiers die recht hebben op prioriteit of speciale privileges, zoals elite-statusleden, de voordelen van vroeg instappen kunnen benutten. Tegelijkertijd helpt het om het instapproces te stroomlijnen door het personeel van de luchtvaartmaatschappij beter inzicht te geven in de voortgang van het instappen.

Wanneer een passagier toch probeert aan boord te komen buiten de aangewezen groep, informeert de gate agent de klant dat de instapkaart op dat moment niet kan worden geaccepteerd. De klant wordt verzocht om terug te komen zodra zijn of haar instapgroep aan de beurt is. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer een passagier reist met een begeleider die een hogere status heeft binnen het frequent flyer-programma, kan de gate agent de waarschuwing negeren. De agent beschikt over een systeem waarmee hij of zij de instapbeperkingen kan omzeilen en de instapkaart alsnog kan accepteren, zodat de passagier samen met zijn of haar reisgenoot kan boarden.