Australische premier onder vuur om gratis vluchtupgrades

De Australische premier Anthony Albanese ligt onder druk om zijn nauwe band met voormalig Qantas-CEO Alan Joyce toe te lichten, nadat een nieuw boek onthulde dat hij meerdere gratis upgrades kreeg voor persoonlijke vluchten met de luchtvaartmaatschappij.

Het boek, The Chairman’s Lounge, geschreven door de voormalige columnist Joe Aston van de Australian Financial Review, stelt dat Albanese minstens 22 gratis upgrades van economy naar business of first class ontving, waaronder enkele voor zijn familie. De totale waarde van deze upgrades zou in de tienduizenden dollars lopen en het betrof voornamelijk persoonlijke reizen.

Volgens het boek zou Albanese rechtstreeks contact hebben gehad met Joyce om deze upgrades te regelen, een ongebruikelijke praktijk. Hoewel hij de upgrades lijkt te hebben aangegeven in het parlementaire register van belangen, zoals vereist voor parlementsleden, zijn de details van hoe deze upgrades tot stand kwamen niet eerder openbaar gemaakt. De premier ontving deze voordelen tijdens zijn tijd als minister van Transport, transportwoordvoerder van de oppositie en oppositieleider.

In tegenstelling tot andere Qantas-leidinggevenden, die alleen ‘beschikbare ruimte’-upgrades konden toekennen wanneer er lege stoelen waren, had alleen Joyce de bevoegdheid om gegarandeerde upgrades te verstrekken, zoals die aan Albanese. Critici vragen zich af of Albanese’s nauwe banden met Qantas mogelijk zijn onafhankelijkheid in gevaar hebben gebracht. De vraag rijst of hij alle relevante financiële belangen correct heeft gemeld, en of er sprake is van belangenverstrengeling. Tot nu toe heeft het kantoor van de premier geen commentaar gegeven op deze kwesties, waardoor de druk op Albanese om duidelijkheid te verschaffen alleen maar toeneemt.