Één Transavia 737 ontspringt dans, drie niet

Vier Transavia-vluchten ondervonden afgelopen zaterdag hinder van het slechte weer op het Spaanse eiland Mallorca.

De dochteronderneming van KLM had die dag vanuit Nederland vijf vluchten naar Mallorca gepland. De ochtendvlucht, vlucht HV5631, uitgevoerd met een Boeing 737-800, registratie PH-HSM, vertrok vroeg in de ochtend vanuit Amsterdam naar Mallorca en arriveerde nog voordat het heel slechte weer uitbrak . De terugvlucht ging één uur en een kwartier later van start. Precipitacions darreres 24h (l/m2) fins les 8h#Mallorca

45 Santa María

41 Aerop. Palma de Mallorca

41 Escorca, Son Torrella

36 Palma, Portopí

33 Son Bonet, Aeropuerto

31 Sóller, Puerto

30 Pollença

30 Palma, Universitat

29 Banyalbufar

26 Escorca, Lluchttps://t.co/yIVcGIyph7 pic.twitter.com/G1O5Cwo4DG — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) October 27, 2024

Slechte weersomstandigheden

Naarmate de dag vorderde, verslechterden de weersomstandigheden op het eiland. Aemet, het Spaanse meteorologische instituut, kondigde volgens Diario de Mallorca code oranje af wegens hevige regenval. In Palma de Mallorca, de stad nabij de luchthaven, viel uiteindelijk zelfs 41 liter regen per vierkante meter. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de vertragingen later de ochtend toenamen.

Forse vertraging voor Transavia-vluchten

Een andere Transavia-737-800, registratie PH-HSJ, die vanaf Eindhoven ingepland stond voor een vlucht naar Mallorca, steeg vanwege het slechte weer pas op om 12:50 uur, een uur later dan gepland, en arriveerde met iets meer dan een uur vertraging op het eiland. Met bijna anderhalf uur vertraging keerde de machine ’s middags terug naar Eindhoven. De PH-HZE, een andere 737-800 van Transavia, landde met slechts twintig minuten vertraging vanuit Rotterdam The Hague Airport in Mallorca en vertrok later die middag meer dan een halfuur te laat.

De 737-800, registratie PH-HZL, afkomstig van Schiphol, kwam met één uur en vijf minuten vertraging aan. Vervolgens steeg die één uur en bijna vijfenveertig minuten later op vanuit Mallorca in de richting van Eindhoven. Het toestel zou later die avond vanaf de Noord-Brabantse luchthaven opnieuw naar Palma de Mallorca vliegen. Ook deze vlucht landde te laat en keerde met vertraging terug naar Schiphol.