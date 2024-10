Handje vol 737’s wijkt vrijwel tegelijk uit

Vier Boeing 737’s van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines moesten afgelopen zaterdag tegelijk elders landen.

Doordat een vliegtuig met hete remmen geland was op Houston William P. Hobby Airport en op de landingsbaan tot stilstand kwam, kon ander vliegverkeer die baan niet kon gebruiken, waaronder vier 737’s van Southwest Airlines. Het kwartet zocht elders in de regio een alternatieve optie om te landen.

Vier 737’s van Southwest Airlines konden door een geblokkeerde landingsbaan in Houston niet landen © Flightradar24.com

737’s naar andere luchthavens

Het eerste toestel, de 737-700 met registratie N436WN, was vanuit San Jose del Cabo (Mexico) vertrokken. Al ruim voordat het het eindpunt naderde, werd een rondje gecirkeld waarna uitgeweken werd naar San Antonio. Een andere 737-800, registratie N8533S, kwam vanuit New York La Guardia Airport, maar maakte een ongeplande landing in Austin, evenals eenzelfde machine, registratie N8513F, die afkomstig was uit Denver. Tot slot keerde een 737-800, registratie N427WN, al vrij snel na take-off vanuit New Orleans terug naar de luchthaven van vertrek.

Vliegtuig van landingsbaan gesleept

Om de landingsbaan van Houston P. Hobby Airport weer snel operationeel te maken, spoedden de Aircraft Rescue and Fire Fighting (ARFF) en andere grondteams naar het vliegtuig om het van de baan te slepen. De luchthavenautoriteiten lieten aan ABC 13 Houston rond 21:45 uur lokale tijd weten dat als gevolg van het incident vertrekkende vluchten ongeveer anderhalf uur vertraging opliepen. De 737’s van Southwest Airlines maakten later die avond het restant van de vluchten naar Houston P. Hobby Airport af. Sommige aankomende vluchten liepen een vertraging op van één tot twee uur.