787 Qatar Airways beschadigd door afvoerput

Een Boeing 787 Dreamliner van Qatar Airways heeft schade opgelopen nadat het rechterhoofdonderstel in een ingezakte afvoerput zakte op Hamad International Airport in Doha.

Het toestel, geregistreerd als A7-BCV, had op 25 oktober 2024 een vlucht voltooid vanuit Colombo, Sri Lanka, en was net aangekomen op de toegewezen parkeerplaats toen het incident plaatsvond. Vlucht QR663 was om 03:30 uur lokale tijd vertrokken vanuit Colombo en landde om 05:23 uur in Doha, na een vlucht van vier uur en dertig minuten.

Volgens ooggetuigen zakte het rechterhoofdonderstel van het vliegtuig weg toen het toestel met lage snelheid de parkeerpositie naderde. Het landingsgestel verdween grotendeels uit het zicht doordat het in de afvoerput zakte. Door het hoogteverschil dat ontstond, raakte ook de motorkap van de rechtermotor het asfalt, waardoor het vliegtuig scheef kwam te staan en tot stilstand kwam op zijn rechterzijde. Qatar Airways 787 Dreamliner damaged after its right main landing gear collapsed into a drainage hole after arriving at the gate in Doha. No injuries reported.



📹 Mahmoud Al Fares pic.twitter.com/j9TpctL77h— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 27, 2024

In een verklaring van Qatar Airways over het incident staat: ‘Op 25 oktober raakte, tijdens het taxiën op Hamad International Airport, het rechterlandingsgestel van een Qatar Airways-vliegtuig een ondergrondse structuur, waardoor de rechtermotor de grond raakte. Er zijn geen gewonden gemeld; alle passagiers zijn veilig van boord gegaan en met een latere vlucht verder gereisd.’

Volgens gegevens van ch-aviation is het betreffende vliegtuig 9,5 jaar oud. Sinds het incident heeft het niet meer gevlogen en staat het aan de grond in Doha.