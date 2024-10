Brussels Airlines draait recordzomer

Brussels Airlines behaalde in het derde kwartaal (juli-september) een operationele winst van 78 miljoen euro, een stijging van 8,3 procent ten opzichte van vorig jaar en een nieuw record voor de maatschappij.

De prestatie wordt toegeschreven aan verbeteringen in het langeafstandsnetwerk en een hogere stiptheid. Het aantal passagiers nam in het derde kwartaal toe tot 2,5 miljoen, een stijging van 1,3 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, ondanks een daling van 2,5 procent in het aantal vluchten. Bovendien startte Brussels Airlines onlangs een route naar Nairobi, Kenia, die meteen de hoogste bezettingsgraad binnen het lange afstandsnetwerk behaalde.

De positieve kwartaalresultaten volgen op een moeilijke eerste helft van het jaar, waarin de maatschappij te kampen had met vertraagde motorleveringen en sociale onrust rond loon- en arbeidsvoorwaarden. In januari legden piloten het werk een dag neer, gevolgd door een driedaagse staking van het cabinepersoneel eind februari, wat leidde tot een verlies van 58 miljoen euro. Ook de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten vormt een uitdaging voor Brussels Airlines. De maatschappij, die doorgaans tien tot veertien vluchten per week naar de regio uitvoert, heeft deze momenteel opgeschort. ‘Brussels Airlines staat klaar om de verbinding met Brussel en de rest van de wereld te herstellen zodra de situatie het toelaat,’ aldus de luchtvaartmaatschappij.