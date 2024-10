Delta en CrowdStrike klagen elkaar aan

Cybersecuritybedrijf CrowdStrike kondigde maandag aan dat het Delta Air Lines heeft aangeklaagd na een wereldwijde storing door een foutieve software-update in juli. Het incident op 19 juli leidde tot de annulering van vluchten wereldwijd en trof meerdere sectoren, waaronder banken, gezondheidszorg, media en hotelketens.

In de aanklacht stelt CrowdStrike dat het met deze rechtszaak wil aantonen dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor de schade die Delta beweert te hebben geleden. Bovendien benadrukt CrowdStrike dat Delta herhaaldelijk de aangeboden hulp van zowel CrowdStrike als Microsoft heeft afgewezen. CrowdStrike vraagt de rechtbank om een verklaring van recht en vergoeding van juridische kosten.

In een eigen rechtszaak noemt Delta de software-update van CrowdStrike ‘catastrofaal’ en stelt dat ‘niet-geteste en defecte updates’ werden uitgerold, waardoor wereldwijd meer dan 8,5 miljoen Windows-systemen crashten. Delta stelt dat de mislukte update leidde tot 7.000 geannuleerde vluchten, de reisplannen van 1,3 miljoen passagiers ontregelde en de luchtvaartmaatschappij meer dan $500 miljoen kostte.

CrowdStrike’s beweert in haar aanklacht, eveneens vrijdag ingediend, beweert echter dat de trage herstelreactie van Delta zelf de oorzaak was van de vertraagde hervatting van hun normale bedrijfsvoering. CrowdStrike herhaalt in haar verklaring dat het bedrijf slechts minimale aansprakelijkheid heeft, een bewering die door de airline wordt verworpen. Delta stelt dat CrowdStrike aansprakelijk is voor meer dan $500 miljoen aan directe verliezen, misgelopen inkomsten, extra uitgaven, reputatieschade en toekomstig inkomensverlies.