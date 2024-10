Lufthansa brengt wetenschappers naar Falklandeilanden

Lufthansa bereidt een speciale chartervlucht voor waarmee een van haar Airbus A350’s in maart 2025 naar de Falklandeilanden in de Zuid-Atlantische Oceaan zal vliegen. De vlucht vervoert poolwetenschappers, ingenieurs en ondersteunend personeel naar de eilanden, vanwaar ze per schip hun reis naar Antarctica zullen voortzetten.

De chartervlucht ondersteunt het transport van wetenschappers en bemanningsleden die zich bij het onderzoeksschip RV Polarstern voegen voor een expeditie naar Antarctica. De passagiers zijn voornamelijk afkomstig van het Alfred Wegener Instituut, een organisatie op het gebied van pool- en maritiem onderzoek.

De heenreis staat gepland op 10 maart 2025 en zal worden uitgevoerd door een van Lufthansa’s Airbus A350-900’s. Volgens de planning vertrekt de vlucht om 07.20 uur lokale tijd vanaf München-Franz Josef Strauss International Airport en arriveert om 19.00 uur op de Falklandeilanden. De retourvlucht vertrekt op 12 maart om 19.00 uur lokale tijd vanaf de eilanden en landt de volgende dag om 13.20 uur in München. De heenreis duurt 15 uur en 40 minuten, terwijl de terugreis iets korter is, met een duur van 14 uur en 20 minuten. Deze vlucht in maart 2025 markeert de derde keer dat Lufthansa naar de Falklandeilanden vliegt, na eerdere vluchten in januari en maart 2021 vanuit Hamburg. De vlucht van Hamburg naar de Falklandeilanden in januari 2021 bedroeg meer dan vijftien uur en werd daarmee de langste non-stop passagiersvlucht die Lufthansa destijds in haar geschiedenis had uitgevoerd.

De Falklandeilanden vormen een Brits overzees gebied met een bevolking van ongeveer 3.000 inwoners. Hoewel de eilanden over zelfbestuur beschikken, draagt het Verenigd Koninkrijk de verantwoordelijkheid voor defensie en buitenlandse zaken. In 1982 woedde rond de eilanden een enorm conflict tussen Groot-Britannië en Argentinië. De hoofdstad, Stanley, ligt op East Island en telt ongeveer 2.460 inwoners.