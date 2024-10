Qantas zegt laatste Boeing 717 gedag

Met de laatste vlucht van de laatst overgebleven Boeing 717 maakt Qantas officieel een einde aan het tijdperk met dit vliegtuigtype.

Vlucht QF1511 vertrok op 26 oktober 2024 om 17:06 lokale tijd vanaf Sydney Kingsford Smith Airport en landde om 18:08 op Canberra Airport. De machine, met de naam ‘Great Otway National Park’, had eerder die dag nog een route gevlogen tussen Sydney, Launceston Airport en Canberra.

Qantas meldde dat het toestel de komende weken op de grond in Canberra zal blijven en in november 2024 definitief de vloot verlaat. De Boeing 717’s maakten meer dan twintig jaar een belangrijk onderdeel uit van de vloot van QantasLink en Jetstar en geliefd vanwege hun flexibiliteit op korte en middellange afstanden. Hierbij bedienden ze kleine luchthavens en vervoerden ongeveer 100 passagiers per vlucht.

De 717’s worden nu geleidelijk vervangen door de nieuwe generatie Airbus A220-vliegtuigen. Momenteel vliegen er vier A220’s voor QantasLink, en eind 2024 zal het volgende toestel, ‘Tasmanian Devil’, in dienst treden.

‘Met het afscheid van de Boeing 717 in Australië markeren we het einde van een tijdperk, en we kijken vol enthousiasme uit naar de toekomst van QantasLink met de A220,’ aldus QantasLink CEO Rachel Yangoyan. ‘We krijgen al zeer positieve feedback van klanten en bemanning over hun ervaringen aan boord van de A220.’ Yangoyan voegde hieraan toe: ‘Met een bijna verdubbelde actieradius, lagere emissies per stoel en een comfortabelere vliegervaring, zullen de A220’s ons in staat stellen de volgende generatie vliegen voor onze klanten en onze medewekers te leveren.’

Nu Qantas de Boeing 717 heeft uitgefaseerd, gebruiken nog twee luchtvaartmaatschappijen het type, Delta Air Lines en Hawaiian Airlines. Net als Qantas neemt Delta in 2025 afscheid van de 717’s.