Einde Harrier in VS aanstaande

Het United States Marine Corps zal over minder dan twee jaar afscheid nemen van de laatste McDonnell Douglas AV-8B+ Harrier II. Het Marine Attack Squadron 223 maakt momenteel de overstap naar de F-35B Lightning II van Lockheed Martin.

In april van dit jaar rondden de laatste twee piloten hun opleiding af voor de AV-8B Harrier II op Marine Corps Air Station (MCAS) Cherry Point, North Carolina. Afgelopen maandag maakte het Fleet Readiness Center East (FRCE) bekend dat het de laatste grote onderhoudsbeurt aan een Harrier had voltooid. Op 20 september werd tijdens een ceremonie in de Harrier II-hangar van het onderhoudscommando het einde van het onderhoud aan dit toestel gevierd. Daarbij werd het FRCE geëerd voor hun meer dan vijftig jaar ondersteuning van dit legendarische vliegtuig. Sinds 1973 verricht het FRCE het onderhoud aan de AV-8A Harrier en de F402-motor.

‘Het is een eer om een faciliteit te leiden met zo’n indrukwekkende erfenis’, zei FRCE Commanding Officer, kapitein Randy Berti. ‘Vijftig jaar lang is FRC East een steunpilaar geweest in het ondersteunen van het Harrier-programma, zowel voor het Marine Corps als voor internationale bondgenoten. Het succes van ons AV-8-platform is direct toe te schrijven aan de inzet en toewijding van meerdere generaties FRC East-medewerkers. Ik ben trots op alles wat dit team in de loop der jaren heeft bereikt en kijk uit naar wat de toekomst brengt.’

Harrier

Met het naderende afscheid van de Harrier verdwijnt een innovatief symbool uit de Koude Oorlog. Het oorspronkelijke ontwerp, de Hawker Siddeley Harrier (ook wel ‘Harrier Jump Jet’ genoemd), kwam voort uit de Britse militaire behoeften tijdens de Koude Oorlog. De kenmerkende V/STOL-capaciteit stelde het in staat te opereren vanaf niet-voorbereide of korte landingsbanen, wat aanzienlijke tactische voordelen bood. Het eerste productiemodel, de AV-8A, kwam in de jaren 1970 in dienst bij het Amerikaanse Korps Mariniers en bewees zijn effectiviteit in verschillende gevechts- en ondersteuningsrollen. McDonnell Douglas ontwikkelde later een verbeterde versie, de AV-8B Harrier II, die aanzienlijke verbeteringen bood, zoals een grotere draagcapaciteit, bereik en een krachtigere motor. Bij het grote publiek werd het toestel vooral bekend door de Britse inzet tijdens de Falklandoorlog in 1982. De Harrier speelde daarnaast een belangrijke rol in de Golfoorlog en in ondersteuningsmissies tijdens de War on Terror.