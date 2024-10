Griekenland koopt Black Hawk

Sikorsky gaat Griekenland nieuwe UH-60M Black Hawks leveren. De Grieken breiden daarmee hun vloot Amerikaanse heli’s uit.

De Amerikaanse overheid heeft Sikorsky, een dochteronderneming van defensieconcern Lockheed Martin toestemming gegeven voor de verkoop van 35 UH-60M Black Hawk-helikopters aan Griekenland. De Amerikanen leveren 35 toestellen voor het Griekse leger, aanvullende opties en trainingen voor het Griekse personeel.

De helikopterbouwer is enthousiast over de deal. ‘Onze samenwerking met Griekenland gaat decennia terug, en we zijn verheugd dat het land vertrouwen blijft stellen in Sikorsky-helikopters’, aldus Hamid Salim, vicepresident Army and Air Force Systems bij Sikorsky. ‘De Black Hawk-helikopter biedt Griekenland een breed scala aan operationele mogelijkheden en een wereldwijd netwerk van meer dan 5.000 Hawk-toestellen, die door 36 landen over de hele wereld worden ingezet’. Ook Costas Papadopoulos, internationaal directeur bedrijfsontwikkeling voor Griekenland bij Lockheed Martin, is tevreden met de deal: ‘De nieuwe UH-60M Black Hawk-helikopters zijn opnieuw een bewijs van de langdurige relatie die Lockheed Martin heeft met Griekenland, de Griekse strijdkrachten en de defensie-industrieën, al meer dan 80 jaar’.

Helikopterfamilie

Met de bestaande S-70B-vloot en de recent verworven MH-60R-maritieme helikopters voor de Griekse marine, heeft Griekenland verschillende varianten van de Hawk-familie in dienst. Het land profiteert daardoor van operationele en onderhoudsvoordelen. Griekenland wordt het twaalfde Europese land dat de Black Hawk-helikopter in gebruik neemt. In 2024 heeft de Amerikaanse overheid aan Sikorsky contracten toegekend om in totaal 84 UH-60M Black Hawk-helikopters te vervaardigen en te leveren aan landen in Europa, Azië, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. Naast Amerika als grote afnemer blijkt de helikopter daarmee inmiddels ook internationaal een exportsucces.