Ja of nee: wil Schiphol aandelen Eelde?

Wil Schiphol aandelen in Groningen Airport Eelde overnemen? Dat is de vraag die momenteel speelt in de Provinciale Staten van Groningen. Onduidelijkheid heerst.

Schiphol is op dit moment niet van plan om Groningen Airport Eelde toe te laten treden tot de Schiphol Group. De Groningse gedeputeerde Henk Emmens (BBB) spreekt dit echter tegen en blijft volhouden dat de Schiphol Group die intentie wel heeft: ‘Ik hoop echt dat het binnen nu en een jaar geregeld is’, aldus de bestuurder. In de Provinciale Staten groeit de ergernis en diverse luchtvaartkritische partijen hebben om opheldering gevraagd.

De provincie Groningen besloot vorig jaar om, verspreid over een periode van tien jaar, 23 miljoen euro te investeren in Groningen Airport Eelde. Deze bijdrage aan de financiële zekerheid zou volgens de politiek uiteindelijk de Schiphol Group op korte termijn aan boord moeten halen om aandeelhouder in het vliegveld te worden. Het luchthavenconcern zou in dit plan de aandelen van de gemeente Tynaarlo over moeten nemen. De Schiphol Group heeft echter te kennen gegeven ‘momenteel geen noodzaak te zien om de luchthaven financieel te ondersteunen door aandelen over te nemen.’ Anders dan de woorden van gedeputeerde Emmens doen vermoeden lijken de plannen van de Gedeputeerde Staten daarmee spaak te lopen. @basdboer: “De woorden van de gedeputeerde spreken echt perspectief uit dat Schiphol bereid is om in Groningen Airport Eelde te stappen. De reactie van Schiphol geeft daar totaal geen blijk van. Juist het tegenovergestelde. Het lijkt wensdenken en luchtfietserij van het college.” https://t.co/84jUf4qGFY— GroenLinks Provincie Groningen (@GLprovGroningen) October 16, 2024

De Groningse Statenfracties van GroenLinks, D66, SP, PvdD en Volt, eisen dat het provinciebestuur duidelijkheid verschaft over de voornemens van de Schiphol Group. Genoemde partijen staan kritisch tegenover Eelde en de betrokkenheid van de provincie bij de luchthaven. ‘De uitspraken van gedeputeerde Emmens wekken onterecht en onrealistische verwachtingen over het instappen van de Schiphol Group. Ondertussen blijkt uit de reactie en het handelen van Schiphol op geen enkele manier interesse in Groningen Airport Eelde.’

