KLM 737 keert terug naar Schiphol om rookontwikkeling

Een Boeing 737-900 van KLM keerde maandagochtend terug naar Schiphol nadat er rook was waargenomen in zowel de cabine als de cockpit.

Het toestel, dat onder vluchtnummer KL1511 onderweg was van Amsterdam naar Barcelona, was kort daarvoor vertrokken van startbaan 24 en bereikte een hoogte van 13.000 voet toen de rook in de cabine werd ontdekt. De Boeing 737-900, registratie PH-BXO, bevond zich op dat moment nog in het Nederlandse luchtruim.

Direct nadat de bemanning rooksignalen had opgemerkt, meldde ze de situatie aan de luchtverkeersleiding en besloot zij om terug te keren naar Schiphol. Tijdens de nadering naar landingsbaan 27 gaf de flight crew een PAN PAN-melding af vanwege de toenemende rookontwikkeling, die inmiddels ook in de cockpit waarneembaar was. Dit duidt op een urgente situatie waarbij assistentie gewenst is, hoewel er geen sprake was van een directe noodtoestand.