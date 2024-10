Luchtmacht traint Europese toppers

De komende twee weken is het “examenperiode” voor een aantal Belgische, Noorse en Nederlandse luchtmachters. 29 internationale cursisten zitten in de laatste fase van hun opleiding tot wapeninstructeur. Tijdens de eindoefening kunnen ze de kennis en ervaring van de afgelopen maanden gaan toepassen.

Op vliegbasis Leeuwarden vindt van 28 oktober tot en met 8 november het examen plaats voor de cursisten van de Weapons Instructor Course. Naast Noorse en Nederlandse F-35 vliegers en Belgische F-16 vliegers, bevinden zich ook andere disciplines onder de cursisten: vliegers op de onbemande MQ-9 Reaper, sensoroperators, Patriot-operators, inlichtingenofficieren en Air Battle Managers. ‘Het doel van de WIC is om onder meer het eigen tactisch leiderschap te vergroten. Daarnaast gaat het erom verschillende wapensystemen en ondersteunende diensten beter te laten integreren. De deelnemers oefenen hierbij tot op het hoogste niveau.’, schrijft de luchtmacht in een persbericht. Nederlandse F-35A in de start vanaf Leeuwarden tijdens WIC 2024 © Leonard van den Broek

Majoor “Mids” is F-35 vlieger en commandant van de WIC dit jaar. ‘Het idee achter deze cursus is dat we een klein aantal mensen per afdeling opleiden, zodat zij leiders en rolmodellen kunnen zijn op hun afdeling.’, vertelde Mids in een artikel van de Noorse luchtmacht. ‘Deze cursus geeft zowel instructeurs als studenten een ongelooflijk goede training. We raken zeer goed op elkaar ingespeeld en we leren elkaar op een persoonlijk niveau kennen. Dat geldt niet alleen voor ons op operationeel niveau, maar ook tussen de luchtverdedigingen van onze landen onderling.’

Belgische F-16AM in de start vanaf Leeuwarden tijdens WIC 2024 © Leonard van den Broek

De Noorse luitenant-kolonel Kenneth Vika: ‘We steken veel middelen en tijd in dit programma. Het is een cursus van zes maanden voor een klein aantal zorgvuldig geselecteerde studenten. We beschouwen degenen die slagen als de allerbesten.’ Vika is commandant van het Noorse 331 Squadron en hoofd van het Noorse detachement tijdens de WIC. ‘Degenen die slagen voor de cursus gaan naar huis met een hoog kennisniveau en worden gezien als de allerbesten in hun vakgebied. De impact van een nieuwe instructeur is enorm en zij zullen de mensen om hen heen leiden, begeleiden en inspireren om nieuwe hoogten te bereiken. Dit is gewoon de beste opleiding die we kunnen krijgen.’, benadrukt Vika.

Noorse F-35A in de start vanaf Leeuwarden tijdens WIC 2024 © Leonard van den Broek

Noorse F-35A tijdens WIC 2024. Noorse F-35’s zijn herkenbaar aan de parachutebehuizing boven de motoruitlaat © Leonard van den Broek

Tijdens de WSINT (Weapon School Integration) eindoefening draait het om “Large Force Employment”. Dit houdt de planning en inzet in van ongeveer dertig vliegtuigen. Naast Nederlandse, Belgische en Noorse WIC-cursisten, neemt de Duitse luchtmacht ook deel aan de eindoefening. Bij toerbeurt zijn alle cursisten een keer “mission commander” en worden de leiderschapsvaardigheden op de proef gesteld. In de twee weken van de WSINT wordt op maandag tot en met donderdag ook ‘s avonds gevlogen, op vrijdag alleen overdag.