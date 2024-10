EasyJet: ‘Schiphol wordt veruit duurste luchthaven Europa’

EasyJet heeft een statement gemaakt over de gestegen luchthavengelden op Schiphol voor 2025, die de luchthaven vanmiddag bekend zal maken. Naar verluidt bedrijft de stijging 41 procent.

‘De tarieven zijn de afgelopen drie jaar al met 37 procent gestegen. Deze stijging komt daar nog eens bovenop en is de hoogste stijging in heel Europa,’ laat easyJet weten. ‘Uiteindelijk worden deze kosten grotendeels gedragen door passagiers die vanuit Nederland vertrekken en raken middenklassengezinnen direct in hun portemonnee. Transferpassagiers op Schiphol krijgen nog steeds een aanzienlijke korting op de luchthavengelden en betalen helemaal geen ticketbelasting. Schiphol wordt hiermee veruit de duurste luchthaven voor vertrekkende passagiers in Europa.’

EasyJet is het niet alleen oneens met de verhoogde luchthavengelden, zo ook met de investeringen van Schiphol. ‘Hoewel de luchthaven de aangekondigde disproportionele investeringen rechtvaardigt omwille van het verbeteren van de kwaliteit, worden de gebieden op de luchthaven waar al meer dan tien jaar geen investeringen zijn gedaan, de H/M-pier en Vertrekhal 4 waar easyJet vanaf vliegt, uitgesloten van investeringen – terwijl deze passagiers wel de prijs betalen voor de verbeterde kwaliteit voor transferpassagiers. Schiphol is van plan om de komende vijf jaar zesmiljard euro te investeren in de renovatie van de luchthaven, terwijl een andere Europese hoofdstad, Lissabon, een geheel nieuwe luchthaven bouwt voor negenmiljard euro.’

De luchtvaartmaatschappij staat wel achter de tariefdifferentiatie voor stillere vliegtuigen. ‘easyJet heeft al een van de stilste en meest efficiënte vloten op Schiphol, zes van onze negen gestationeerde vliegtuigen zijn van het nieuwe type Airbus NEO, dat dertien procent zuiniger is en vijftig procent stiller bij het opstijgen en landen.’