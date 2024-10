Iberia neemt eerste A321XLR in ontvangst

Gisteren nam Iberia op de luchthaven Hamburg-Finkenwerder haar eerste Airbus A321XLR in ontvangst, registratie EC-OIL.

De levering is de eerste van acht die de airline verwacht te ontvangen. Christian Scherer, CEO van Airbus Commercial Aircraft, benadrukte het belang ervan: ‘Na vijf jaar ontwikkeling is het nieuwste lid van de Airbus-familie klaar om zich bij zijn eerste operator, Iberia, aan te sluiten. De A321XLR zal talloze nieuwe non-stopbestemmingen mogelijk maken en opent werkelijk een nieuw hoofdstuk in connectiviteit.’ Iberia-CEO Marco Sansavini voegde daaraan toe: ‘We zijn trots om de launch customer te zijn voor dit nieuwe Airbus-vliegtuig. De A321XLR stelt ons in staat om nieuwe bestemmingen aan te vliegen, zelfs transoceanische routes, en dat op een veel efficiëntere manier.’

Iberia configureert de Airbus A321XLR specifiek voor langeafstandsvluchten. Voorin zijn er veertien volledig platliggende stoelen in een 1-1-indeling. In de economyklasse biedt het toestel 168 stoelen in een traditionele 3-3-opstelling, wat het totaal op 182 passagiers brengt. De luchtvaartmaatschappij zal het vliegtuig pas volgende maand officieel in haar vloot opnemen. Airbus delivers first #A321XLR to @Iberia. Read more ➡️ https://t.co/DsiTlVtgAn pic.twitter.com/GUnhwKWpzJ— Airbus Newsroom (@AirbusPRESS) October 30, 2024

De A321XLR, een narrowbody-toestel met een langere actieradius, wordt geprezen als een game-changer in de luchtvaartindustrie. Dankzij de grotere actieradius kan het toestel op routes vliegen waarop normaal widebody’s worden ingezet. Hierdoor kunnen luchtvaartmaatschappijen in het laagseizoen flexibeler opereren en kosten besparen zonder in te boeten op bereik en passagierscapaciteit.