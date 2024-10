In korte tijd drie vrachtincidenten op zelfde luchthaven

Voor de derde keer in minder dan twee weken zijn vrachtcontainers richting een vliegtuig op Chicago O’Hare International Airport geblazen.

Het meest recente incident vond plaats op dinsdag, waarbij containers bijna een Air India Boeing 777-200 raakten terwijl het toestel geparkeerd stond bij de gate. Volgens rapporten werden de containers door de windstroom van een passerende ANA Boeing 777-300 weggeblazen. Guess what happened at #OHare again…



No, really, guess. You're not gonna believe it 🤣 pic.twitter.com/g9FAFiD1Fn — Windy City Wheelman (@WindyCityDriver) October 29, 2024

Op 17 oktober gebeurde een vergelijkbaar incident toen een vrachtcontainer in de motor van een net gelande Boeing 787-9 Dreamliner van American Airlines werd gezogen. De Dreamliner, die naar de gate taxiede, kruiste een dienstweg waar de container zich op dat moment bevond. De vrachtcontainer, vermoedelijk een AKE Unit Load Device (ULD) die wordt gebruikt voor het vervoer van bagage en vracht, werd ernstig beschadigd, evenals de motor. Voorlopige onderzoeken wijzen erop dat de container mogelijk is losgeraakt van een voertuig dat de weg overstak. Hoewel er geen gewonden vielen, was de schade aan de motor aanzienlijk en moest het vliegtuig voor inspectie uit dienst worden genomen. More visuals of the engine damage after the #American #Airlines #Boeing 787-9 plane (N834AA) Number Two engine (Genx-1B) ingested an unsecured cargo container at the Chicago O'Hare International Airport (ORD) on 17 October 2024.#aircraft #incident #aviation #safety@thenewarea51 pic.twitter.com/z7bzcklm42— Elizabeth Wittelsbach (Lisa) (@Koreana2010) October 24, 2024

Op 21 oktober vond opnieuw een incident plaats waarbij een bagagecontainer een van de motoren van een JetBlue Airbus A320 raakte. De Airbus was net geland op de luchthaven op Chicago, en op weg naar de gate toen het toestel plotseling stopte vanwege de botsing. De container lijkt tijdens transport los te zijn geraakt en tegen de motorkap van het vliegtuig te zijn geblazen. Na het incident kwam hulpverlening ter plaatse, en hoewel er geen gewonden waren, werd de vlucht flink vertraagd: passagiers konden pas een uur later uitstappen. .@JetBlue flight surrounded by emergency vehicles at @fly2ohare @nbcchicago @WGNNews @cbschicago pic.twitter.com/tIK99zaBBO— Ross Bennett (@Ross_MBennett) October 22, 2024

De incidenten roepen vragen op over de veiligheidsmaatregelen rondom taxiende vliegtuigen en vrachtcontainers op O’Hare, vooral tijdens winderige omstandigheden. Mogelijke verbeteringen in de beveiliging van vrachtcontainers en monitoring van de weersomstandigheden worden nu onderzocht om verdere incidenten te voorkomen.