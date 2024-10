Luchthaven verwelkomt tweede KLM-vlucht

Belfast City Airport denkt dat de connectiviteit van de luchthaven met een tweede dagelijkse KLM-vlucht verbetert.

Sinds afgelopen zondag, het begin van het winterseizoen van KLM, vliegt de luchtvaartmaatschappij twee keer per dag tussen de Noord-Ierse stad en Schiphol. Tot die datum betrof het één vlucht tussen beide steden. Deze vertrekt als KL949 om 16:15 uur vanaf Amsterdam en landt na iets meer dan anderhalf uur in de Noord-Ierse stad. De terugvlucht, de KL950, vangt 17:20 uur aan en keert 20:00 uur terug op Schiphol. Op de route zet KLM haar Embraers in, waaronder de E175 en E190.

Tweede dagelijkse KLM-vlucht

Sinds 27 oktober vertrekt iedere avond 20:30 uur een ander Embraer-vliegtuig vanuit Schiphol naar Belfast. De hele nacht staat de machine daar aan de grond waarna die de volgende ochtend 6:30 uur huiswaarts keert. Die vlucht wordt dagelijks 9:00 uur in Nederland verwacht.

Betere verbinding voor Belfast

Daarmee komt het totaal aantal vluchten tussen Schiphol en Belfast uit op maximaal veertien per week. Katy Best, Chief Commercial Officer bij Belfast City Airport, verwelkomde de tweede dagelijkse KLM-vlucht en stelt bij Aviation24.be dat de connectiviteit voor reizigers uit Noord-Ierland verbetert. Dat komt doordat zij in Amsterdam gemakkelijker de mogelijkheid krijgen om over te stappen op een andere Europese of intercontinentale vlucht. Bovendien vertelt Jerome Salemi. General manager van Air France-KLM, dat de extra vlucht ervoor zorgt dat reizigers de kans krijgen in één dag op en neer te gaan tussen beide steden. Daarmee doelt hij erop dat passagiers vroeg in de ochtend vertrekken en laat in de avond terugkeren.